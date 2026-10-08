أعلنت إكس بوكس عن إنشاء قسم ترفيهي جديد يحمل اسم «إكس بي» يركز على توسيع امتيازات الألعاب عبر الأفلام والتلفزيون والمنتجات والتجارب الحية، وذلك ضمن إعادة هيكلة كبرى تشرف عليها آشا شارما وشملت تسريح آلاف الموظفين.

الهيكل التنظيمي والقيادات الجديدة

عُينت كايلين والترز رئيسة لقسم «إكس بي» الجديد بعد أن أمضت 13 عاماً في لوكاس فيلم، بينما تنضم ماريا أنجيليدو-سميث إلى إكس بوكس بمنصب الرئيس التنفيذي لاستوديو موجانغ بدءاً من يوم الإثنين 19 أكتوبر. كانت أنجيليدو-سميث قد قادت سابقاً مجموعات فيسبوك التي يستخدمها أكثر من 1.8 مليار شخص شهرياً، كما شغلت منصب كبير مسؤولي المنتجات في ريديت.

أعلنت شارما عن هذه التعيينات في مذكرة داخلية موجهة للموظفين، وتتوجه الأسبوع التالي إلى ستوكهولم لمناقشة المرحلة الانتقالية مع الفريق هناك. صرحت والترز بأن القسم يهدف إلى ربط الجمهور بالامتيازات خارج حدود اللعب فقط، وأوضحت أنه ليس شركة إنتاج بل جهة لتنسيق الملكية الفكرية مع شركات الإنتاج المناسبة.

المجالات الاستثمارية والمشاريع الفنية

يشمل القسم أربعة مجالات استثمارية هي الصور والمنتجات والشراكات والأماكن، ويسعى لتكرار نجاح فيلم ماينكرافت مع امتيازات مثل كول أوف ديوتي وفول أوت وهالو. يعمل المخرجان تايلور شيريدان وبيتر بيرغ حالياً على فيلم كول أوف ديوتي، بينما أُعلن عن مسلسل رسوم متحركة لديابلو على منصة نتفليكس.

يستكشف مشروع «فيزينت» مع هيديو كوجيما فرص التكيف السينمائي والتلفزيوني، ويُنتج حالياً جزء ثانٍ من فيلم ماينكرافت بعنوان «ماينكرافت سكويرد». كان فيلم ماينكرافت الأعلى إيرادات في الولايات المتحدة العام الماضي، ويجري بناء حديقة ملاهي خاصة باللعبة المقرر افتتاحها عام 2027.

النمو التجاري ومجتمع اللاعبين

نمت منتجات ماينكرافت الاستهلاكية لتصبح عملاً بمليارات الدولارات يضم أكثر من 250 مرخصاً حول العالم. يضم مجتمع ماينكرافت مئات الملايين من اللاعبين والمبدعين الذين يشكلون قاعدة جماهيرية واسعة لهذه الامتيازات.