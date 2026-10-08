إطلاق الأداة الجديدة ونطاق توفرها

كشفت جوجل كلاود عن وكيل جيميناي خلال فعالية "جيميناي للعمل 2026" كأداة عمل شاملة موجهة لعملاء الشركات. يتوفر هذا الوكيل عبر تطبيق جيميناي إنتربرايز وخدمات وورك سبيس، بالإضافة إلى أطراف ثالثة.

تُستدعى الخدمة بمجرد ذكر اسم جيميناي في تطبيقات جوجل المكتبية المختلفة. كما يتاح الوصول إلى الوكيل من أي جهاز وقناة، بما فيها سلاك ومايكروسوفت 365.

آلية العمل والقدرات الوظيفية المتقدمة

أوضحت الشركة أن المستخدم يمنح الوكيل أهدافاً عامة بدلاً من تعليمات تفصيلية ليقوم بتنفيذها. تشمل قدرات النظام الإجابة على الأسئلة، وإدارة المعرفة، وإنشاء الوسائط، وبرمجة الأكواد بكفاءة.

يمكن للوكيل تحديد هويات المشاركين في الاجتماعات تلقائياً دون الحاجة إلى إدخال بيانات الاتصال يدوياً. ويتحقق النظام من التقويمات وينسق المواعيد مع المشاركين الداخليين والخارجيين بدقة.

يعمل الوكيل كعضو فريق نيابة عن مجموعات أو أدوار وظيفية محددة داخل المؤسسة. ويختار النظام النموذج الأنسب لكل مهمة لضمان الجودة وتقليل التكاليف التشغيلية.

البنية التقنية وأنظمة الذاكرة

يدعم الوكيل حالياً عائلات نماذج جيميناي وكلود، مع خطط لدعم نماذج أخرى مستقبلاً. ويستخدم النظام وكلاء فرعيين لتنفيذ المهام متعددة الخطوات والمتصلة بأدوات خارجية.

تعمل سير العمل بتنسيق متوازٍ أو تسلسلي، وقد تستمر لساعات أو أيام حسب التعقيد. ويعتمد الوكيل على ذاكرة موحدة وسياق ورسم بياني للتخصيص في السحابة.

تتضمن الذاكرة أربعة أنواع رئيسية هي: الجلسة، والدلالية، والإجرائية، والعرضية. وتسمح واجهة برمجية بدمج الوكيل في تطبيقات خارجية دون الحاجة إلى واجهة مستخدم مخصصة.

مرحلة الطرح الحالية

تتوفر الخدمة حالياً في مرحلة معاينة خاصة تستهدف خطط أعمال ومؤسسات محددة فقط.