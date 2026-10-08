إطلاق السلسلة الجديدة وتفاصيل التطوير

كشفت شركة أمازون رسمياً عن سلسلة أجهزة لوحية تحمل اسم «أليكسا تابلت»، وتعمل بنظام أندرويد الكامل المدعوم بمتجر جوجل بلاي. صرح بانوس باناي بأن دمج المتجر كان ضرورة حتمية لنجاح المنتج في السوق الحالية.

استغرق تطوير هذه الأجهزة مدة عامين ونصف العام، حيث وجه باناي فريق التصميم بالبدء من الصفر دون الاعتماد على أي مكونات سابقة. تتكون السلسلة الجديدة من ثلاثة أجهزة مختلفة سيبدأ بيعها تجارياً اعتباراً من 14 أكتوبر المقبل.

المواصفات الفنية والأسعار التنافسية

يتميز جهاز «تابلت 8» بشاشة مقاس 8.7 بوصة وسعر ابتدائي يبلغ 229.99 دولاراً، بينما يأتي جهاز «تابلت 11» بشاشة 11 بوصة بسعر يبدأ من 329.99 دولاراً. يستهدف هذان الجهازان المنافسان طرازي آيباد ميني وآيباد الأساسي بشكل مباشر.

يبلغ السعر الابتدائي لجهاز «أليكسا تابلت 12 برو» نحو 499 دولاراً، ويعمل بمعالج ميدياتيك ديمينسيتي 8400. يتوفر الجهاز بخيارات ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 16 غيغابايت، مع خيارات تخزين بسعة 128 أو 256 غيغابايت.

يصل سُمك جهاز 12 برو إلى 6.5 ملم ووزنه 550 غراماً فقط. أكد باناي أن الشاشة تمثل الميزة الأساسية التي لا تقبل التنازل فيها خلال عملية التصنيع.

تقنيات العرض والملحقات الذكية

تبلغ دقة شاشة الجهاز 2800×1840 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، وتصل سطوعها إلى 500 شمعة بنسبة أبعاد 3:2. تعاونت أمازون مع شركة كورنينغ لنقش ملمس خاص على زجاج الشاشة، ويبلغ سعر النسخة المزودة بشاشة نانومات 549 دولاراً.

تعدل الشاشة خصائصها تلقائياً عند استخدام تطبيقات القراءة والقصص المصورة لتحسين تجربة المستخدم. طرحت أمازون لوحة مفاتيح وقلم رقمي ملحقين بالجهاز لتعزيز الإنتاجية.

أعرب باناي عن أمله في استخدام الجهاز كحاسوب أساسي أو ثانوي للمستخدمين. يدعم المساعد الذكي أليكسا بلس الاستفسار عن محتوى الشاشة وتقديم التوصيات المناسبة بناءً على السياق.