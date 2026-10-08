إطلاق تشكيلة جديدة بعتاد مختلف عن أجهزة فاير

كشفت أمازون يوم الخميس عن سلسلة أجهزة لوحية جديدة تدعم مساعد Alexa+ ومتجر جوجل بلاي، وتشمل ثلاثة طرازات هي: Amazon Alexa Tablet 12 Pro و11 و8. أكد متحدث باسم الشركة أن هذه المنتجات تمثل خطاً جديداً بالكامل بعتاد ونظام تشغيل مختلفين تماماً عن أجهزة فاير السابقة.

تعمل الأجهزة الجديدة بنظام أندرويد وتتميز بتصميم موحد من الألومنيوم وشاشات عالية الدقة. يتيح الوصول المباشر إلى متجر جوجل بلاي تنزيل ملايين التطبيقات الشهيرة مثل يوتيوب ونتفليكس وجيميل دون قيود برمجية.

مواصفات طراز 12 برو والأداء المرتفع

يبلغ سُمك جهاز 12 برو 6.5 ملم ويحتوي على شاشة مقاس 12 بوصة بدقة 280 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ونسبة أبعاد 3:2 مع خيارين للعرض، أحدهما مضاد للتوهج.

يوفر الجهاز أداء معالجة أعلى بثلاث مرات وأداء رسومات أعلى بتسع مرات مقارنة بأجهزة الشركة السابقة. يدعم البث بدقة 4K ومكبرات صوت دولبي أتموس واتصال واي-فاي 6E وتشغيل الفيديو لمدة 16 ساعة.

أُعلن عن قلم ولوحة مفاتيح مخصصين لتحويل جهاز 12 برو إلى محطة عمل كاملة. يبدأ سعر هذا الطراز من 499.99 دولاراً، والنسخة المضادة للتوهج من 549.99 دولاراً باللون الجرافيت.

تفاصيل الطرازات الأصغر وتجربة القراءة

تتيح ميزة الذكاء على الشاشة للمستخدمين طلب مساعدة سياقية من أليكسا بناءً على المحتوى المعروض حالياً. يتميز جهاز Alexa Tablet 11 بشاشة 11 بوصة بدقة 2.5K وكثافة 276 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل جهاز 11 لمدة 15 ساعة في تشغيل الفيديو ويبدأ سعره من 329.99 دولاراً بثلاثة ألوان. يزن جهاز Alexa Tablet 8 نحو 329 غراماً ويأتي بشاشة 8.7 بوصة وتصميم كامل من الألومنيوم.

يبدأ سعر الجهاز الأصغر من 229.99 دولاراً وهو مصمم خصيصاً للقراءة والتصفح أثناء التنقل. توفر تجربة كيندل الجديدة في جميع الأجهزة إسكات الإشعارات وتقليل الضوء الأزرق وعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة.

نسخ الأطفال ومواعيد التوفر العالمية

أعلنت الشركة الأربعاء عن أجهزة Amazon Kids اللوحية بمقاسي 8.7 و11 بوصة مع حافظة واشتراك سنوي. تتوفر نسخ للأطفال من عمر 3 سنوات بحافظة ناعمة، ونسخ لمن هم فوق 6 سنوات بحافظة صلبة مع مسند.

تطرح الأجهزة للبيع في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واليابان بتاريخ 14 أكتوبر 2026. يبدأ بيع الأجهزة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بتاريخ 19 أكتوبر 2026.