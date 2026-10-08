تحديثات التسريبات حول الأبعاد والوزن

نشر مارك جورمان تغريدة على منصة إكس بتاريخ 7 أكتوبر 2026، تضمنت تفاصيل محدثة بشأن جهاز ماك بوك برو المعاد تصميمه. أوضح جورمان في منشوره أن انخفاض سماكة الجهاز لن يكون كبيرًا في النسخة النهائية المنتظر طرحها.

تتناقض هذه التفاصيل مع تقارير سابقة أشارت إلى أن الجهاز سيكون أنحف وأخف وزنًا من الطراز الحالي بشكل جذري. كان جورمان قد ذكر سابقًا أن وزن الجهاز سيقل بشكل ملحوظ، لكنه عدّل توقعاته مؤخرًا بخصوص السماكة فقط.

الأداء الحراري والمنافذ وعمر البطارية

يُتوقع أن يحتفظ الجهاز الجديد بمعظم المنافذ الموجودة حاليًا أو جميعها دون استبعاد أي منها. كما تشير التوقعات إلى أن عمر البطارية لن يختلف كثيرًا عن الموديلات الحالية المتاحة في السوق.

سيوفر التصميم الجديد مساحة حرارية كافية داخل الجهاز لضمان كفاءة التبريد أثناء التشغيل. يحافظ هذا النهج الهندسي على المعايير التقنية المطلوبة للأجهزة الموجهة للمستخدمين المحترفين.

أولوية خفة الوزن وتحقيق التوازن المهني

يُعتبر الوزن مشكلة أكثر شيوعًا من السماكة لدى مستخدمي الجهاز الحالي، وفقًا للملاحظات المرصودة. يركز التصميم الجديد على معالجة هذه النقطة تحديدًا لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة.

يهدف التصميم الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين خفة الوزن والأداء المهني العالي. تأتي هذه التعديلات لضمان بقاء الجهاز منافسًا قويًا في فئة الحواسيب المحمولة المخصصة للعمل الاحترافي.