مواصفات الأجهزة وخيارات التصميم المتاحة

أطلقت أمازون أجهزة لوحية مخصصة للأطفال تعمل بنظام أندرويد، وتتيح للوالدين التحكم الكامل في الوصول إلى متجر جوجل بلاي. تبدأ عمليات شحن هذه الأجهزة الجديدة داخل الولايات المتحدة اعتباراً من تاريخ 14 أكتوبر المقبل.

تتوفر الأجهزة بأغلفة ملونة تحمل شخصيات «باو باترول» و«باربي» و«سبونج بوب» الشهيرة. يوجد غلاف سميك واقي مخصص للأطفال دون سن المدرسة، بينما يتوفر غلاف أنحف مخصص للأطفال من عمر ست سنوات فما فوق.

تأتي الأجهزة بتصميم خفيف الوزن من الألومنيوم ومعالجات ثمانية النوى لضمان الأداء. يبلغ سعر جهاز «كيدز تابليت» مقاس 8.7 بوصة 229.99 دولاراً، ويحتوي على سعة تخزين 64 جيجابايت وبطارية تدوم 14 ساعة.

يبدأ سعر جهاز «كيدز تابليت» مقاس 11 بوصة من 329.99 دولاراً، ويتميز بشاشة بدقة 2.5K. زودت أمازون الجهاز الأكبر بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت ودعم لاستخدام القلم الرقمي.

الخدمات الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية

تتضمن جميع الأجهزة اشتراكاً لمدة عام واحد في خدمة «أمازون كيدز بلس» عند الشراء. توفر الخدمة محتوى خالياً من الإعلانات من شركات عالمية مثل ديزني ونيكلوديون وليغو.

أُطلقت ميزة «ستوري بيلدر» الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد القصص المصورة تلقائياً. يأتي تطبيق لوحة تحكم الوالدين مثبتاً مسبقاً لضبط وقت الشاشة وتحديد الأهداف التعليمية بدقة.

يمكن إدارة الإعدادات والموافقة على التنزيلات عن بعد عبر تطبيقات آي أو إس وأندرويد. تتيح هذه الأدوات مراقبة النشاط الرقمي وتعديل الصلاحيات بسهولة خارج نطاق الجهاز نفسه.