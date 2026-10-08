تشكيلة رباعية الطرازات تحل محل النموذج السابق

كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل الأسعار والمواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S27 المقبلة من شركة سامسونج. ونشر الحساب @phonefuturist هذه المعلومات في السابع من أكتوبر 2026، موضحاً الفروقات الجوهرية بين الطرازات الأربعة الجديدة.

تتألف السلسلة الجديدة من أربعة أجهزة هي Galaxy S27 وS27+ وS27 Pro وS27 Ultra. وجاء هذا التشكيل بعد قرار الشركة بعدم إطلاق نموذج Galaxy S26 Edge سابقاً، حيث استُبدل بطراز S27+.

يُعد هيكل التسعير الجديد مختلفاً عن الجيل الماضي بسبب إدخال نموذج وسطي جديد. وقد يكلف هاتف Galaxy S27 Pro عند الإطلاق نفس السعر الذي بدأ به طراز Galaxy S26 Ultra.

تباين واضح في أسعار الأسواق الأمريكية والدولية

يبدأ سعر هاتف Galaxy S27 الأساسي في الولايات المتحدة عند 899 دولاراً، بينما يبلغ سعر طراز S27+ في السوق الأمريكي 1099 دولاراً، فيما يصل سعر طراز S27 Pro إلى 1299 دولاراً.

يتراوح سعر طراز S27 Ultra في الولايات المتحدة بين 1399 و1499 دولاراً. أما في كوريا الجنوبية، فتبدأ الأسعار عند 999 دولاراً للطراز الأساسي، وقد تصل الطرازات العليا في الأسواق الدولية إلى 1549 دولاراً.

انقسام تقني في شاشات العرض وميزات الخصوصية

تعتمد طرازات Galaxy S27 وS27+ على لوحة عرض OLED من نوع M14+. في المقابل، تستخدم طرازات Galaxy S27 Pro وS27 Ultra لوحة عرض OLED جديدة تماماً من نوع M16.

توفر لوحة M16 ميزة شاشة الخصوصية حصرياً للطرازات المتقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللوحة تُستخدم أيضاً في الشاشة الخارجية لهاتف iPhone Duo، مما يعزز من كفاءتها التقنية.

احتمالية تعديل الأرقام قبل الموعد الرسمي

أشارت المعلومات المسربة إلى أن الأرقام المذكورة قد تخضع للتغيير قبل الإطلاق الرسمي للهواتف. وتظل هذه البيانات رهناً بالتأكيدات النهائية من الشركة المصنعة خلال الفترة القادمة.