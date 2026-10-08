أعلنت شركة أبل عن موعد رسمي لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، حيث من المقرر أن يقام الحدث يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. يركز هذا التجمع التقني المتوقع بشكل أساسي على أجهزة المنزل الذكي، مع إشارات قوية إلى توسيع محفظة الأجهزة اللوحية والحواسيب.

مركز تحكم ذكي بواجهة تفاعلية متطورة

تستعد الشركة للكشف عن مركز ذكي للمنزل لم يُكشف عنه سابقاً، ويُوصف بأنه مزيج تقني بين جهاز iPad ومكبر الصوت HomePod. تشير الشائعات التقنية إلى احتواء الجهاز على شاشة مربعية بحجم 6 بوصات، مصممة للتحكم في منتجات المنزل الذكي من قبل عدة مستخدمين في آن واحد.

يتيح هذا الجهاز الجديد إجراء مكالمات FaceTime ومشاهدة الفيديوهات، بالإضافة إلى توفير معلومات الأخبار والطقس وأحداث التقويم بشكل مباشر. يعتمد النظام على تقنية Siri AI والتفاعل الصوتي، ويحتوي على كاميرا ومستشعر وجود للكشف عن الأشخاص والتعرف على هويتهم لعرض واجهة تطبيقات مخصصة لكل فرد.

تتصور أبل تركيب هذا المحور في غرف متعددة داخل المنزل، حيث تتوفر نسخة مخصصة للتثبيت على الحائط. توجد أيضاً نسخة أخرى ترتكز على قاعدة سماعة نصف كروية تشبه تصميم iMac G4 الكلاسيكي، وقد يبلغ سعر الجهاز حوالي 350 دولاراً أمريكياً.

تحديثات جوهرية لأجهزة Apple TV وHomePod

يشمل الإطلاق جهاز Apple TV 4K جديد، والذي سيحصل على شريحة A19 أو A19 Pro لتعزيز الأداء. يضم التلفاز ترقية في الذاكرة العشوائية وشريحة N1 الشبكية، بينما سيتم تحديث جهاز التحكم عن بعد Siri Remote المرفق معه لتحسين تجربة المستخدم.

في الوقت ذاته، سيتم طرح نسخة محدثة من مكبر الصوت HomePod mini، والتي ستحصل على ألوان جديدة وجذابة. تعتمد هذه النسخة المحدثة على شريحة شبكية N1 التي تحسن أداء الواي فاي والبلوتوث في المكبر الصوتي بشكل ملحوظ.

يحتوي المكبر الصوتي المطور أيضاً على معالج أسرع من سلسلة S لدعم قدرات Siri AI المتقدمة. تهدف هذه التحديثات مجتمعة إلى رفع كفاءة الاتصال وجودة الاستجابة للأوامر الصوتية ضمن بيئة المنزل الذكي المتكاملة.

توقعات بإطلاق iPad mini وأجهزة Mac

يجري تطوير جهاز iPad mini بشاشة OLED، وقد يُطرح خلال حدث الأجهزة المنزلية نفسه إذا اكتملت استعداداته النهائية. يتميز هذا الجهاز المتوقع بمقاومة أفضل للماء وشريحة معالجة أسرع، مما سيجعله أول جهاز لوحي صغير من الشركة يعتمد على تقنية شاشات OLED.

تشير التكهنات السائدة في السوق إلى إطلاق أجهزة Mac جديدة قبل نهاية العام الحالي. قد تُطرح هذه الحواسيب في حدث خريفي ثالث منفصل عن حدث أكتوبر، لاستكمال دورة التحديثات السنوية للشركة في مختلف فئات المنتجات.