أعلنت شركة «أمريكان إيرلاينز» عن خطة شاملة لتزويد طائراتها الرئيسية بتقنية الواي فاي الخاصة بشبكة «ستارلينك»، بدءاً من العام المقبل. وتستهدف الشركة إكمال عملية التجهيز لكامل أسطولها الرئيسي بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة السفر الجوية لعملائها.

توسعة نطاق الاتفاق لتشمل أكثر من ألف طائرة

يشمل هذا الاتفاق الجديد أكثر من 1030 طائرة، مما يغطي كلاً من الأسطول ضيق البدن والأسطول عريض البدن التابع للشركة. ويمثل هذا العدد توسعاً كبيراً مقارنة بالعقود السابقة، حيث يتجاوز عدد الطائرات المشمولة في الاتفاق الجديد ضعف العدد السابق الذي كان يقتصر على 500 طائرة فقط.

كان العقد الأولي مع شركة «سبيس إكس» قد وُقِّع في شهر مايو الماضي، ممهداً الطريق لهذا التوسع الكبير. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تخلت «أمريكان إيرلاينز» عن استراتيجيتها السابقة التي كانت تعتمد على الاتفاق مع شركة «أي تي أند تي» لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء برنامج الولاء الخاص بها.

سرعات إنترنت فائقة تفوق التقنيات التقليدية

تعتمد الخدمة الجديدة على هوائي الأداء للأقمار الصناعية، والتي تصل سرعة الإنترنت عبرها إلى 1 جيجابت في الثانية. وتوفر هذه التقنية إنترنت أقمار صناعية سريعاً وموثوقاً أثناء الرحلات الجوية، مما يسمح للمسافرين بالاتصال بالأعمال والترفيه دون انقطاع.

يستفيد من هذه الخدمة المحسنة أكثر من 165 مليون عميل سنوياً للشركة، الذين سيتاح لهم الاتصال عالي السرعة بمجرد اكتمال التركيب. وتعد هذه السرعة نقلة نوعية في مجال الاتصالات الجوية، مقارنة بالخدمات البطيئة وغير المستقرة التي كانت سائدة في الماضي.

منافسة محتدمة في سوق الإنترنت الجوي العالمي

بدأت «سبيس إكس» بالفعل في نشر خدمتها على أسطول شركة «يونايتد إيرلاينز»، حيث تم تجهيز 724 طائرة حتى الآن. وتمثل طائرات «يونايتد» المشمولة بالخدمة حوالي 41 في المئة من إجمالي أسطولها، مما يظهر الزخم الكبير الذي تحققه «ستارلينك» في السوق الأمريكي.

على الصعيد العالمي، تعاونت «ستارلينك» مع 48 شركة طيران حتى الآن، مما يعزز موقعها كرائد في هذا القطاع. وفي المقابل، لن يبدأ نشر خدمة «أمازون ليو» المنافسة إلا في عام 2028، مما يمنح «ستارلينك» فترة زمنية كافية لترسيخ وجودها قبل دخول منافسين جدد بقوة.