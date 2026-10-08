تشكيل لجنة استشارية وموقفها من التقييم

أعلنت شركة OpenAI هذا الأسبوع مئات الحلول لمسائل رياضية معقدة، في خطوة واجهت تدقيقاً من مجتمع علماء الرياضيات الذين أشاروا إلى قصور هذه الحلول في تحقيق الفهم البشري الكامل للنتائج المطروحة.

استعانت الشركة بمجموعة استشارية تضم تسعة باحثين بارزين في مجال الرياضيات والذكاء الاصطناعي، وتستضيف جامعة برينستون هذه المجموعة عبر معهد الدراسات المتقدمة. جاء ذلك بعد إصدار المنظمة إرشادات للمختبرات في نهاية سبتمبر، بهدف تجنب الجدل السابق حول نشر النتائج.

رغم اتباع المختبر لبعض المبادئ مثل النشر الفوري، إلا أن المجموعة أكدت أن تقييم الالتزام بالتوصيات يبقى مسؤولية المجتمع الرياضي نفسه. وطلبت المجموعة وقف اختبار المسائل المتقدمة على النماذج الاحتكارية، مشيرة إلى عدم استجابتها لطلب تقييم شامل لإصدارات البراهين الأخيرة.

فجوات في الصياغة الرسمية والبيانات الوصفية

كشفت ورقة بحثية عن وجود فجوات واضحة بين الشرح اللغوي والحل الرسمي، خاصة في مسألة تتعلق بمعادلات نافييه-ستوكس ذات القيمة الكبيرة. تشرح النماذج النتائج بلغة طبيعية ثم تحولها لكود برمجي بلغة Lean، لكن الوثيقة سجلت تناقضين اثنين بين الشرح والكود النهائي.

لم تخضع 42% من البراهين المنشورة لعملية الصياغة الرسمية، بينما تضمنت عشر مخطوطات فقط من أصل 719 سلسلة تفكير النموذج. اقترح العلماء ضرورة صياغة البراهين غير المفهومة بشكل رسمي، وطالبوا بإضافة بيانات وصفية قابلة للقراءة آلياً لربط الشرح بالصيغة الرسمية، وهو ما لم تقدمه OpenAI في إصداراتها الأخيرة.

انتقادات أكاديمية وغياب الفهم البشري

انتقد عالم الرياضيات تيرنس تاو نهج الشركة عبر وسائل التواصل، مشيراً إلى أن مُثيري الأوامر لا يفهمون النتائج ولا يتفاعلون مع المجال العلمي. ونشر رياضيو جامعة كامبريدج وكلية كينجز لندن ورقة تشكك في النهج الحالي، مؤكدين أن التناقضات تثير شكوكاً حول الاعتماد على النماذج دون تدخل بشري.

أكدت الأستاذة ميلاني وود من جامعة هارفارد غياب الفهم البشري عند إطلاق حلول النماذج، فيما خلص مؤلفو الورقة إلى عدم الثقة الأولية بالبراهين المؤتمتة دون مراجعة الأقران. يتحمل البشر المسؤولية عند اكتشاف نتائج جديدة وينشرون الفهم عبر المحاضرات، بينما اقترحت المجموعة تمويل عمل علماء الرياضيات البشر لتفسير الحلول، ولم يتضح بعد تحمل OpenAI مسؤولية ضمان الفهم البشري للحلول.