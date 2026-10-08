الفجوة بين التوقعات والواقع المالي

أفادت تقارير حديثة بأن الإيرادات السنوية الفعلية لشركة «OpenAI» تقل بنحو 20 مليار دولار عن التقديرات السابقة، مما يكشف فجوة كبيرة بين التوقعات والواقع المالي للشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

كانت التقديرات السابقة تشير إلى اقتراب الإيرادات السنوية للشركة من حاجز 70 مليار دولار، وهو رقم استند إلى معلومات شاركتها الإدارة سابقاً مع مجتمع المستثمرين. إلا أن الشركة أبلغت مستثمريها مؤخراً بأن الإيرادات الحقيقية تقترب من 50 مليار دولار سنوياً فقط.

حاول بعض مستثمري «OpenAI» استخدام الرقم السابق البالغ 70 مليار دولار لإجراء مقارنة مباشرة مع إيرادات شركة «Anthropic» المنافسة. غير أن هذه المقارنة تواجه إشكالية منهجية جوهرية تتعلق بكيفية احتساب الدخل في كلتا الشركتين.

اختلاف منهجية حساب الإيرادات

تختلف طريقة حساب الإيرادات بين الشركتين بشكل واضح، حيث تعتمد «Anthropic» على احتساب مبيعات شركائها السحابيين ضمن إجمالي دخلها. في المقابل، لا تتضمن «OpenAI» مبيعات هؤلاء الشركاء السحابيين في حساب إيراداتها السنوية المعلنة.

هذا الاختلاف المحاسبي يجعل المقارنات المباشرة بين الرقمين مضللة إذا لم تؤخذ الفروقات المنهجية في الاعتبار. ويبرز هذا التباين الحاجة إلى توحيد المعايير أو توضيحها عند تقييم أداء شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

تحديات التمويل والتكاليف الباهظة

تواجه الشركة صعوبات متزايدة في تبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة نحوها، خاصة بعد أن جمعت مبلغاً هائلاً يصل إلى 122 مليار دولار خلال جولة تمويل واحدة في شهر مارس. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول كفاءة استخدام رأس المال المتدفق.

كشفت بيانات مالية مسربة لعام 2025 تحقيق إيرادات بنحو 13 مليار دولار فقط، وهو رقم يظهر تناقضاً مع التوقعات طويلة المدى. وأظهرت البيانات نفسها أن نفقات الشركة تجاوزت بكثير إيراداتها المحققة خلال تلك الفترة.

تأجيل الطرح العام الأولي

نتيجة لهذه التحديات المالية والتقييمات المتراجعة، تم تأجيل طرح الشركة العام الأولي (IPO) الذي كان متوقعاً حدوثه خلال العام الجاري. ولم يعد السوق ينتظر دخول الأسهم للتداول في الوقت المحدد سابقاً.

أصبح الموعد الجديد المتوقع للطرح العام في أوائل عام 2027، مما يمنح الشركة وقتاً إضافياً لمحاولة سد الفجوة بين النفقات والإيرادات. ويهدف هذا التأجيل إلى تحسين الوضع المالي قبل العرض على المستثمرين العموميين.