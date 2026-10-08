تحليلات فيديو ذكية عبر HomeKit Secure Video

تستعد شركة أبل لإطلاق منتجات منزلية جديدة الأسبوع المقبل، مصحوبة بتحديثات جوهرية لنظام iOS 27. يركز التحديث على تحسين تطبيق المنزل عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع جودة البث المرئي.

تعتمد الخدمة ثلاث ميزات جديدة تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل. توفر الميزة الأولى وصفاً نصياً مولداً لمقاطع الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بفهم الأحداث دون الحاجة لمشاهدتها فعلياً.

تسهل الميزة الثانية عملية البحث داخل الأرشيف المرئي للعثور على لحظات محددة، مثل تسليم الطرود. أما الميزة الثالثة فتعرض المقاطع الأكثر أهمية في أعلى صفحة البحث لتمكين المراجعة السريعة.

قفزة تقنية نحو دقة 4K في الكاميرات

أصبحت الكاميرات المتوافقة مع النظام تدعم الآن البث والتسجيل بدقة 4K العالية الوضوح. يمثل هذا التطور تحسناً ملحوظاً مقارنة بالدقة القصوى السابقة التي كانت تقتصر على 1080p فقط.

تطرح أبل كاميرا Aqara G100 الأمنية بسعر يصل إلى 33 دولاراً كخيار اقتصادي. وللراغبين في إنفاق مبالغ أكبر، تقدم كاميرا eufy دعماً كاملاً لدقة 4K لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين.

إشعارات مدمجة ومحدثة فورياً بالذكاء الاصطناعي

تضيف أبل ميزة إشعارات التحديث الفوري المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التنبيهات. يقوم التطبيق بدمج الإشعارات المتعلقة ببعضها البعض في نشاط واحد متجدد، بدلاً من عرض كل حدث على حدة.

يتوفر خيار «تقليل الإشعارات» ضمن إعدادات قسم ذكاء أبل في التطبيق. يعمل هذا الخيار على تجميع الأنشطة المرتبطة، مثل الوصول إلى المنزل وفتح الباب، في إشعار موحد وشامل.

يتوقف النظام عن عرض المعلومات القديمة ويركز حصرياً على أحدث البيانات المتاحة. يظهر مثال عملي على هذه الخاصية عند دمج أحداث وصول شخص وتفقد البريد وإغلاق المرآب في تنبيه واحد.