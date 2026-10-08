نطاق الإيقاف والطرازات المتأثرة

أعلنت شركة جوجل عن قرارها بوقف دعم ميزة «إشارة الأمان» Safety Signal في ساعاتها الذكية، وهو إجراء يؤثر بشكل مباشر على طرازي Pixel Watch 2 وPixel Watch 3 اللذين يدعمان تقنية LTE. يأتي هذا التغيير ليحد من الوظائف المتاحة للمستخدمين الذين يعتمدون على الاتصال المستقل للساعة دون اشتراك لاسلكي نشط.

يشمل قرار إيقاف الخدمة طرازي بكسل واتش 2 وبكسل واتش 3 تحديداً، وهما الجهازان المزودان بتقنية الاتصالات الخلوية LTE. كانت الميزة مصممة أصلاً لتوفير وظائف السلامة الحيوية عبر اتصال LTE مستقل، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات الطوارئ دون الحاجة إلى خطة بيانات لاسلكية منفصلة أو وجود الهاتف الذكي قريباً.

تضمنت الخدمات التي سيتم إلغائها في هذا السياق طلبات الطوارئ SOS، بالإضافة إلى خاصية كشف السقوط التلقائي وإمكانية الاتصال المباشر بجهات الطوارئ. هذه الوظائف كانت تمثل ركيزة أساسية للأمان للمستخدمين الذين يخرجون للنشاط الرياضي أو التنقل دون حمل هواتفهم.

الجدول الزمني لإنهاء الخدمة

حددت الشركة نهاية عام 2026 كموعد نهائي لإلغاء الدعم تماماً لهذه الميزة، مما يمنح المستخدمين فترة زمنية للتكيف مع التغييرات الجديدة. ومع ذلك، فإن الوصول الكامل إلى ميزة «إشارة الأمان» سيتوقف فعلياً في تاريخ 12 ديسمبر المقبل، مما يسرع من وتيرة التغيير العملي على الأجهزة الحالية.

ستبدأ فترة انتقالية مدتها 30 يوماً فور إرسال الإشعارات للمستخدمين، وذلك لمنحهم وقتاً كافياً لفهم التداعيات وترتيب البدائل اللازمة. تضمن هذه الفترة استمرار عمل الميزات بشكل مؤقت قبل انقطاعها النهائي وفقاً للجدول الزمني المعلن.

بدائل الاتصال وإشعارات المستخدمين

ستقوم جوجل بإعلام المستخدمين الحاليين بالتغييرات الوشيكة عبر رسائل البريد الإلكتروني ونظام الدفع المسبق داخل التطبيقات. يهدف هذا النهج إلى ضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من مالكي الساعات الذكية المتأثرة بهذا القرار التقني.

رغم إلغاء الدعم للاتصال المستقل، تبقى أدوات السلامة متاحة وكاملة الوظيفة عند اتصال الساعة بشبكة واي فاي محلية. كما تستمر جميع الوظائف الأمنية دون انقطاع عند ربط الساعة بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، أو إذا كانت الساعة متصلة بخط خلوي نشط ومفعل من مشغل الخدمة.