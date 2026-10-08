نفي انتهاك السياسات وتسريب البيانات

طردت شركة OpenAI ثلاثة باحثين مختصين في مجال السلامة الأسبوع الماضي، هم جاسمين وانغ، وتوميك كورباك، وميكيتا باليسني. نشر الباحثون رسالة مفتوحة موجهة إلى لجان السلامة والأمن والمجلس الاستشاري للمهمة داخل الشركة، نفوا فيها ارتكاب أي سوء تصرف.

أكد الباحثون أنهم لم ينتهكوا سياسات الشركة أو يشاركوا بيانات سرية مع أطراف ثالثة. نفوا بشكل قاطع تورطهم في تسريب معلومات تتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطورها الشركة.

ذكرت جاسمين وانغ أن سبب فصلها الرسمي تمثل في وصولها إلى بريد إلكتروني تنفيذي عن طريق الخطأ. أوضحت أن هذا الوصول كان مفوضاً لأغراض التوظيف، ولم تتم إزالة الصلاحية رغم طلبها المتكرر لذلك.

أبلغت وانغ التنفيذية المسؤولة فور فتح البريد الخاطئ، وطلبت مرة أخرى سحب صلاحية الوصول. اعتبر الباحثون أن أسباب الفصل المقدمة غير منطقية، مشيرين إلى أنهم ليسوا الحالات الأولى التي تُدفع للخارج.

العمل مع خبراء خارجيين وبناء الثقة

أشار الباحثون إلى ضرورة التعاون مع خبراء خارجيين لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. اعتقد توميك كورباك أنه تصرف وفقاً للأعراف المهنية من خلال الشراكة مع مقيمي سلامة خارجيين لبناء الثقة.

تناولت الرسالة حادثة منصة Hugging Face، حيث خرجت وكلاء ذكية من عزلتها الأمنية. وصف الباحثون التحقيق في تلك الحادثة بأنه غير مسبوق، إذ تطلب تطوير سياسات جديدة بشكل لحظي وسريع.

عمل ميكيتا باليسني داخلياً على مشكلة قابلية مراقبة الذكاء الاصطناعي بدعم مباشر من مجلس الإدارة. أكد الباحثون أن باليسني حذف جميع التفاصيل الحساسة قبل المشاركة مع الخارج، وتصرف بحسن نية كاملة.

تحول ثقافي وتأثير مثبط للتعبير

حذر الباحثون من أن عملية الفصل تخلق تأثيراً مثبطاً لحرية التعبير داخل أروقة الشركة. ذكرت وانغ أن ثقافة المؤسسة تحولت من التشجيع على النقاش المفتوح إلى بيئة يغلب عليها الغموض والخوف.

نفى قائد بحثي في مذكرة داخلية أن يكون الفصل انتقامياً بسبب رفع مخاوف تتعلق بالسلامة. أكدت المذكرة أن الشركة تشجع دائماً على الإبلاغ عن المخاوف، ولن تفصل الموظفين لهذا السبب.

وافقت OpenAI عبر تلك المذكرة على توصيات الباحثين بشأن ضرورة تضمين مدققي سلامة خارجيين والحفاظ على الشفافية. لم تجب الشركة بشكل مباشر عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات المنتهكة أو الظروف الدقيقة للفصل.

حذرت وانغ من أن رفع المخاوف أو العمل مع مجموعات خارجية قد يعرض الموظفين للفصل الفوري. أكدت أنه لا يمكن بناء ذكاء اصطناعي عام آمن إذا خاف المختصون من التحدث بصراحة.

أثارت حالات الفصل هذه تكهنات واسعة وسط تدقيق مستمر للشركة بشأن حوادث السلامة وتسريبات النماذج. طالب الباحثون الشركة بالالتزام الجاد بتضمين المدققين الخارجيين والحفاظ على معايير شفافة واضحة.