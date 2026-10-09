نفي التوقعات السابقة بشأن نحافة الجهاز

كشفت معلومات جديدة عن مواصفات حواسيب ماك بوك برو المنتظرة من شركة آبل، والتي من المقرر إطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل. ستكون هذه الأجهزة الأولى من نوعها التي تدعم شاشات اللمس ضمن تشكيلة الحواسيب المحمولة للشركة، رغم أن التصميم الخارجي قد لا يشهد تغيراً كبيراً في النحافة مقارنة بالإصدارات الحالية.

تراجع الصحفي التقني مارك غورمان عن توقعاته السابقة التي أشارت إلى أن الطراز الجديد سيكون أرق بشكل ملحوظ. وأكد غورمان أنه لا يعتقد أن المنتج النهائي سيظهر بفارق كبير في السماكة عن الجيل الحالي من الأجهزة.

يبدو أن التحديات التقنية المرتبطة بدمج تقنيات الشاشة الجديدة حالت دون تحقيق تخفيض جذري في أبعاد الهيكل الخارجي. وبالتالي، فإن الفروق البصرية والملموسة في السمك قد تكون محدودة جداً للمستخدم العادي.

الأبعاد والوزن للطرازات الحالية

للوقوف على حجم التغيير المتوقع، يبلغ سمك طراز ماك بوك برو الحالي مقاس 14 بوصة حوالي 15.5 ملم. أما بالنسبة للوزن، فيتراوح بين 1.55 كجم و1.62 كجم حسب المواصفات الدقيقة لكل تكوين.

على صعيد الطراز الأكبر، يصل سمك نسخة 16 بوصة إلى 16.8 ملم. ويتراوح وزن هذا الطراز بين 2.14 كجم و2.15 كجم، مما يضع معايير واضحة للمقارنة مع الإصدارات القادمة.

إمكانيات تقليل الوزن والمواصفات الداخلية

على الرغم من ثبات السماكة نسبياً، أشارت التقارير إلى وجود مجال فعلي لجعل الأجهزة الجديدة أخف وزناً من سابقاتها. قد تعتمد آبل على مواد جديدة أو إعادة هندسة للمكونات الداخلية لتحقيق هذا الهدف دون التأثير على متانة الجهاز.

ستعمل الحواسيب الجديدة بمعالجات من سلسلة M6 المطورة خصيصاً من قبل آبل لتعزيز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. كما سيتم شحن الأجهزة بنظام التشغيل macOS 27.2 مثبتاً مسبقاً، مما يوفر تجربة متكاملة للمستخدمين منذ لحظة التشغيل الأولى.