تصميم أدق وإطار من التيتانيوم

من المتوقع أن تطرح شركة آبل هاتف iPhone Air 2 الجديد في موسم الربيع المقبل، ليظهر إلى جانب طرازي iPhone 18 و iPhone 18e. تشير المعلومات المتداولة إلى تركيز الشركة على تحسين الأداء الداخلي وتقليل الأبعاد الخارجية في هذا الإصدار المحدث.

تكشف التسريبات عن أن سماكة الجهاز الجديد ستصل إلى 5.2 ملم فقط. يمثل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار 0.4 ملم مقارنة بنموذج iPhone Air الأصلي الذي ظهر عام 2025.

على الرغم من النحافة الشديدة، سيحتفظ الهاتف بالإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم الموجود في الطراز السابق. كما سيشمل الجهاز جزيرة ديناميكية (Dynamic Island) أصغر حجماً من تلك الموجودة في الإصدارات الحالية.

أداء قوي وبطارية عالية الكثافة

يُشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج من نوع A20 Pro، وهي الشريحة نفسها التي ستدعم هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max. يهدف هذا التوافق التقني إلى ضمان أداء عالٍ يتناسب مع الفئة المتقدمة من الأجهزة.

من المتوقع أن يشهد عمر البطارية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالجيل السابق، الذي عانى من شكاوى المستخدمين بشأن ضعف استدامة الطاقة. قد يحقق الهاتف هذا الهدف عبر استخدام بطارية عالية الكثافة، مشابهة للتقنية المستخدمة في هاتف iPhone 18 Pro.

تحديثات كاميرا واتصالات لاسلكية

سينتقل الجهاز من الاعتماد على كاميرا خلفية واحدة فقط، كما هو الحال في الجيل الحالي، إلى تضمين كاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل. تبقى شاشة العرض وكمية الذاكرة العشوائية وكاميرا السيلفي دون تغيير يذكر عن المواصفات السابقة.

على صعيد الاتصالات، سيستخدم الهاتف مودم C2 وشريحة N2 المخصصين للشبكات اللاسلكية. يعكس هذا التحديث توجه الشركة نحو دمج مكونات اتصال أحدث ضمن هيكل نحيف للغاية.