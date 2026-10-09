تستعد شركة أبل لإطلاق تشكيلة جديدة من الأجهزة الإلكترونية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر تقريباً، حيث ستتصدر القائمة طرازات ماك بوك برو المزودة بشاشات OLED تعمل باللمس. وسيكشف العملاق التقني في الموعد ذاته عن جهاز آيباد ميني الجديد الذي يعتمد على تقنية العرض المتطورة نفسها.

مواصفات حواسيب ماك بوك برو الجديدة

تشمل التشكيلة المرتقبة جهاز ماك بوك برو بمقاس 14 بوصة يعمل بمعالج M6 القوي. وتنضم إليه نسخة أكبر بمقاس 16 بوصة، حيث تتميز الحواسيب المحمولة الجديدة بتصميم أخف وزناً مقارنة بالإصدارات السابقة.

تأتي هذه النماذج بسمك أقل بشكل ملحوظ من طرازات ماك بوك برو الحالية. وتعمل الشاشات بتقنية OLED وتدعم اللمس المتعدد، مما يتيح تفاعلاً مباشراً مع واجهة المستخدم.

تحتوي واجهة العرض على ميزة الجزيرة الديناميكية لتسهيل التفاعلات البرمجية. وتشير التوقعات إلى انتماء هذه الأجهزة لعائلة ماك بوك برو التقليدية وليس فئة Ultra.

تحديثات جهاز آيباد ميني وشريحة M6

يعتمد جهاز آيباد ميني المطور على شاشة OLED جديدة كلياً في التصميم الداخلي والخارجي. وقد خضع نظام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي الصغير لإعادة تصميم كاملة لتحسين جودة الصوت.

يضم الجهاز كاميرا أمامية موجهة أفقياً خصيصاً لتسهيل مكالمات الفيديو. ويظهر ضمن منتجات أكتوبر أيضاً جهاز iMac جديد مزود بمعالج M6، مما يعزز أداء الحواسيب المكتبية من الشركة.

جدول الإصدارات وفعاليات أكتوبر

يسبق حدث السابع والعشرين من أكتوبر إطلاق سابق للشركة في الثالث عشر من الشهر نفسه، والذي شهد طرح جهاز منزلي ذكي جديد. وتم خلال ذلك التاريخ أيضاً تقديم نسخة محدثة من Apple TV 4K وجهاز HomePod mini المجدد تصميمياً.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نية أبل تنفيذ جولتين منفصلتين لإطلاق المنتجات خلال شهر أكتوبر. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة في توزيع الكشف عن الابتكارات التقنية.

ستتضمن فعاليات يومي 13 و27 أكتوبر عروضاً فيديو عبر الإنترنت موجهة للجمهور العام. وفي المقابل، سيُتاح للصحفيين فرصة تجربة عملية مباشرة للأجهزة الجديدة خلال أحداث أكتوبر الميدانية.

تعمل أبل على تطوير حاسوب ماك بوك بتقنية OLED منذ عدة سنوات متتالية. ويمثل هذا الإطلاق تتويجاً لجهود بحثية طويلة تهدف إلى دمج تقنيات العرض المرنة مع أنظمة التشغيل المكتبية.