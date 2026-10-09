أنقذت المهندسة مارغريت هاميلتون مهمة هبوط مركبة أبولو 11 على القمر عام 1969، عبر نظام برمجي طوّرته للتعامل مع الأحمال الزائدة للحاسوب، مما سمح باستمرار العمليات الحيوية رغم الإنذارات الحرجة.

جذور الخطأ البرمجي في محاكاة ابنتها لورين

كانت هاميلتون تجلب ابنتها لورين، التي كانت تبلغ من العمر أربع سنوات، إلى المختبر خلال الليالي وعطلات نهاية الأسبوع. تسببت الطفلة في تعطل النظام أثناء إحدى جلسات المحاكاة بعد أن ضغطت بشكل عشوائي على الأزرار وأدخلت الرمز «P01».

رفضت إدارة ناسا طلب هاميلتون بإضافة حماية برمجية لمنع تكرار هذا الخطأ في المهمات الفعلية، معتبرةً أن رواد الفضاء مدربون على عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء. غير أن رائد الفضاء جيم لوفل ارتكب الخطأ نفسه خلال مهمة أبولو 8 المأهولة عام 1968.

أدى ذلك إلى اختفاء بيانات الملاحة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من هاميلتون لاستعادتها، وأطلقت لاحقاً على الحادث اسم «خطأ لورين». كانت هاميلتون تشغل بحلول ذلك العام منصب مساعدة مدير فريق وحدة القيادة والخدمة.

أزمة حاسوبية تهدد هبوط النسر على القمر

وقعت أزمة حاسوبية حادة أثناء اقتراب مركبة النسر من سطح القمر ضمن مهمة أبولو 11 عام 1969. أدخل رائد الفضاء باز ألدرين رموزاً لعرض الارتفاع، مما تسبب في إطلاق سلسلة من الإنذارات وهدد بإلغاء عملية الهبوط.

عملت حماية هاميلتون الموجودة في واجهة «العرض ذو الأولوية» على التعامل مع زيادة حمل الحاسوب. أعطى النظام الأولوية للمهام الأساسية وألغى المهام غير الضرورية لضمان استمرار عملية الهبوط بأمان.

ذكرت هاميلتون في رسالة كتبتها عام 1971 أن الحاسوب تعرف على الحمل الزائد وأطلق إنذاراً. أشارت الرسالة إلى أن الجهاز احتفظ بالمهام المهمة للهبوط وتخلص من الأقل أولوية.

النجاح التقني والاعتراف العالمي بالإنجاز

هبطت مركبة النسر بأمان في بحر الهدوء بفضل نظام استعادة البيانات البرمجي الذي طورته هاميلتون. أكدت المهندسة أن نجاح هبوط أبولو 11 كان مشكوكاً فيه دون إجراءات الاستعادة البرمجية التي نفذها النظام.

منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاميلتون وسام الحرية الرئاسي عام 2016 تقديراً لإسهاماتها. كما أُضيف كود برمجة أبولو الذي ساهمت في تطويره إلى منصة GitHub عام 2015.

احتفلت شركة جوجل بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر عام 2019 بنشر صورة لهاميلتون. استخدمت الشركة أكثر من 100,000 مرآة في مزرعة الطاقة الشمسية بصحراء موهافي لتشكيل هذه الصورة تكريماً لها.