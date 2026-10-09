التركيز الكروي يتجاوز الضجيج الإعلامي

أدان الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات مالية جسيمة، فيما حافظ النادي على براءته وقدم استئنافاً رسمياً ضد الحكم الصادر بحقه. قد يواجه النادي عقوبات شديدة في حال فشل الاستئناف المقدم، بينما وُجهت اتهامات للدوري الإنجليزي ضد النادي بشأن أموره المالية في عام 2023.

عاد المدرب إنزو ماريسكا واللاعبون للتجمع يوم الخميس بعد العطلة الدولية. يستعد الفريق لمواجهة ليفربول يوم الأحد في أول مباراة له منذ ثلاثة أسابيع.

أكد ماريسكا أن اللاعبين لا يهتمون بالضجيج الإعلامي المحيط بالنادي حالياً. صرح المدرب بأن التركيز ينحصر فقط على الجانب الكروي وما يمكن التحكم به.

عقد اللاعبون اجتماعاً جماعياً لأول مرة منذ الإعلان عن أخبار القضية. يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري بعد خمسة انتصارات متتالية.

هالاند يدعو للوحدة والتضامن الداخلي

دعا إيرلينغ هالاند إلى الوحدة والتضامن بين جميع أفراد النادي خلال هذه الفترة. حث النرويجي الجميع على البقاء إيجابيين والاستمتاع بالمباريات رغم الصعوبات.

عبّر هالاند عن اهتمامه الكبير بالنادي والجماهير كونه مشجعاً للفريق أيضاً. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يمر فيه النادي بأزمة قانونية وإعلامية.

غوارديولا يعود لدعم الإدارة وسوريانو

من المتوقع حضور بيب غوارديولا لمباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال يوم الأربعاء. ستكون هذه أول عودة لغوارديولا منذ مغادرته منصب المدرب الرئيسي في الصيف.

عمل غوارديولا مع مانشستر سيتي لمدة عشر سنوات قبل رحيله عن الفريق. يُنظر إلى حضور غوارديولا كدعم لإدارة النادي بعد صدور الحكم بالإدانة.

أعلن غوارديولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقوفه الكامل خلف مالكي النادي واللاعبين. تولى غوارديولا دور سفير لمجموعة كرة القدم التابعة للنادي بعد تركه التدريب.

كان غوارديولا حليفاً مقرباً للمدير التنفيذي فيران سوريانو منذ فترة برشلونة. واجه المدرب السابق أسئلة متكررة حول السلوك المالي للنادي خلال فترة تدريبه.

مورينيو يسخر من طول الإجراءات القانونية

علق جوزيه مورينيو مازحاً بأن النهاية القانونية للقضية قد تستغرق وقتاً طويلاً. أشار البرتغالي إلى أن كلا المدربين في الستينيات وقد يحتاجان للحظ لرؤية الحكم النهائي.

درب مورينيو مانشستر يونايتد وحقق المركز الثاني خلف سيتي في موسم 2018. تبقى التداعيات القانونية معلقة بانتظار نتائج الاستئناف الذي قدمه النادي الإنجليزي.