حذر أوليفر جلاسنر، مدرب نوتنغهام فورست، من التداعيات الخطيرة لإدانة مانشستر سيتي بتدبير عقود وهمية على سمعة الدوري الإنجليزي الممتاز عالمياً. جاء ذلك التصريح في أعقاب الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن لجنة مستقلة بانتهاك النادي لقواعد مالية امتدت على مدى تسع سنوات.

مخاوف من فقدان المصداقية والجماهير

أشار جلاسنر إلى أن تضخيم نادي مانشستر سيتي إيراداته بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني يهدد مصداقية أعلى دوري كرة قدم في إنجلترا. وشدد على أن ثقة الجماهير هي العنصر الأهم، محذراً من توقف المشجعين عن متابعة المباريات في حال فقدان هذه الثقة.

أكد المدرب النمساوي أن الضرر لا يقتصر على إنجلترا، بل يمتد ليؤثر على صورة الدوري في أوروبا وخارجها. وطالب بإنهاء القضية في أقرب وقت ممكن لحماية سلامة المنافسة الرياضية ومنع تكرار سيناريوهات التأخير المطول.

تأخر الإجراءات القضائية كمثال مقلق

استشهد جلاسنر بقضية كريستال بالاس أمام محكمة التحكيم الرياضي العام الماضي كمثال سلبي على طول الإجراءات القانونية. وذكر أن الحكم النهائي في تلك القضية صدر قبل عشرة أيام فقط من بدء منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، مما أثر على الاستعدادات.

كان أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، قد سبق جلاسنر في مناقشة القضية علناً الأسبوع الماضي كأول مدير فني يفعل ذلك. قال إيمري إن ظهور تضخم مصطنع للإيرادات لدى أندية أخرى سيسبب ضرراً واضحاً للدوري، مع تأكيده أن القرار النهائي يعود للمحاكم والسلطات المختصة.

عبر إيمري عن أسفه لأسلوب لعب مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، والذي وصفه بأنه كان لا يُضاهى في بعض الفترات. ورأى أن استمرار الغموض حول القضية يؤثر سلباً على البيئة التنافسية العامة.

استئناف سيتي ورفض الاتهامات

قدم نادي مانشستر سيتي استئنافاً رسمياً يوم الخميس الماضي ضد الحكم الصادر بحقه، نافياً ارتكاب أي مخالفات مالية. ذكرت إدارة النادي أن الرأي الصادر عن اللجنة المستقلة يحتوي على أخطاء مادية واضحة تتعلق بالقانون والمبدأ والوقائع.

وصف النادي الأدلة المقدمة لدعم مواقفه بأنها شاملة ولا يمكن دحضها، مؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية الجارية. ومع ذلك، قيد النادي تصريحاته العلنية حتى اكتمال الإجراءات الرسمية، في انتظار البت النهائي في الاستئناف.

في حال فشل الاستئناف، قد تفرض اللجنة عقوبات رياضية قاسية تشمل خصم نقاط أو الطرد من الدوري. وتظل الأنظار موجهة نحو تطور الأحداث القانونية التي تحدد مستقبل أحد أكبر أندية العالم ومكانته في المسابقات المحلية والقارية.