توقيت العودة يدعم الخطط الدفاعية

عاد المدافع الفرنسي جيريمي جاكيت إلى حصص التدريب الكاملة مع فريق ليفربول، في خطوة تمنح الجهاز الفني دفعة معنوية وقوة بشرية هامة. جرى هذا الاستحقاق التدريبي يوم الخميس ضمن مرافق مركز أكسا للتدريب، استعداداً للمباراة المصيرية المقررة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي.

يحصل المدرب أندوني إيراولا على دعم دفاعي حاسم بفضل عودة اللاعب الشاب، الذي انضم للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على سجله المحلي نظيفاً من الهزائم على أرض ملعب أنفيلد، وهو ما يتطلب جاهزية كاملة للخط الخلفي.

يأمل إيراولا ألا يتعرض جاكيت لأي انتكاسات صحية جديدة في الأيام المتبقية قبل المباراة الحاسمة. تعتبر هذه المواجهة اختباراً عسيراً لقدرة الدفاع على الصمود أمام الهجمات المنظمة لفريق مانشستر سيتي.

شراكة قوية مع فان دايك

شكل جاكيت، البالغ من العمر 21 عاماً، شراكة دفاعية متينة مع قائد الفريق فيرجيل فان دايك خلال الفترة الأخيرة. ساهمت هذه الثنائية بشكل مباشر في صلابة الخط الدفاعي، مما انعكس إيجاباً على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها النادي.

يُنتظر أن تستمر هذه الشراكة في أداء دورها المحوري، رغم صعوبة المهمة أمام هجوم السيتي. يعتمد الاستقرار الدفاعي للفريق بشكل كبير على التفاهم المتبادل بين هذين اللاعبين وتجربتهما المشتركة داخل المستطيل الأخضر.

غيابات تثير القلق في الصفوف الهجومية

على الجانب الآخر، غاب المهاجم ألكسندر إيساك عن تدريبات الفريق، ولا تزال مشاركته في المباراة المقبلة محل شك كبير. كما انضم إليه اللاعب كودي جاكبو في قائمة الغيابات عن الحصص التدريبية، مما يزيد من حيرة الجهاز الفني بشأن التشكيلة الهجومية.

تضع هذه الغيابات ضغوطاً إضافية على كاهل الهجوم، خاصة مع الحاجة لتسجيل الأهداف ضد خصم قوي. يراقب الطاقم الطبي حالة اللاعبين عن كثب لتحديد مدى جاهزيتهم النهائية لخوض اللقاء.

تفاصيل الإصابة والتقييم الطبي

كان جاكيت قد تعرض لإصابة في وتر الركبة الخلفي الأيسر أثناء أدائه لمهمة دولية مع منتخب فرنسا. أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها استبعاده من مباراة بلجيكا بسبب هذه المشكلة الصحية.

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بنتيجة 4-1 في تلك المباراة التي غاب عنها المدافع. أظهرت التقييمات الطبية الأولية لاحقاً أن درجة الإصابة أقل خطورة مما كانت تخشيه الإدارة الطبية للنادي والمنتخب على حد سواء.