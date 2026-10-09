تواجه تشكيلة ليفربول تحدياً كبيراً قبل مواجهة مانشستر سيتي المقررة يوم الأحد على ملعب أنفيلد، وذلك بسبب غياب نجمين محوريين عن التدريبات الجماعية. وغاب كودي جاكبو وألكسندر إيساك عن الحصة التدريبية التي أقيمت يوم الخميس، مما زاد من حدة القلق بشأن جاهزيتهما للمباراة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الإصابات والعودة المبكرة من المعسكرات الدولية

عاد اللاعبان إلى النادي قبل الموعد المحدد بعد تعرضهما لإصابات أثناء أداء الواجبات الدولية مع منتخبيهما. وعانى إيساك من مشكلة في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع منتخب السويد، بينما تعرض جاكبو لإصابة في الكاحل في مباراة هولندا أمام صربيا.

أكد الصحفي بول جورست أن احتمالية مشاركة الثنائي في المباراة أصبحت محل شك كبير، خاصة بعد غيابهما عن الجلسة الرئيسية للفريق الأول. وتزايدت المخاوف الطبية حول حالة جاكبو بشكل خاص، حيث أشارت تقارير أولية إلى احتمال تعرضه لتمزق في الأربطة قد يبعده عن الملاعب لأسابيع.

خيارات كلوب الهجومية والبديل الشاب لويس كوماس

يؤثر الغياب المحتمل لجاكبو سلباً على تنوع الخيارات الهجومية للفريق على الأطراف، مما يضع المدرب أمام خيارات محدودة. وفي الوقت الحالي، يتعافى هوغو إكيتيكي من إصابة في وتر أخيل، مما يستبعد مشاركته أيضاً في هذه المواجهة المرتقبة.

من المتوقع أن يتولى المهاجم لويس كوماس مسؤولية قيادة خط الهجوم في المباراة المقبلة. ويبلغ عمر كوماس 20 عاماً وهو خريج أكاديمية النادي، وقدم أداءً مميزاً مع منتخب ويلز خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

التشكيلة المتوقعة والتحدي للحفاظ على السجل المحلي

قد ينضم برادلي باربولا وفيكتور مونوز إلى تشكيلة الأساس بجانب كوماس لتعزيز الخط الهجومي وتعويض النقص في الخبرات المتاحة. ورغم الإصابات، رفض إيراولا استبعاد أي من اللاعبين المصابين بشكل نهائي من قائمة مباراة الأحد، مبقياً الباب مفتوحاً لتقييم طبي أخير.

يسعى ليفربول إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه أمام جماهيره في الأنفيلد. وتعتبر هذه المباراة اختباراً حقيقياً لعمق البدلاء وقدرة الفريق على الصمود أمام أحد أقوى المنافسين في الدوري.