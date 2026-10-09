موعد الإطلاق والجدول الزمني للمهمة

دعت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وسائل الإعلام إلى مؤتمر هاتفي يُعقد يوم الخميس 15 أكتوبر الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يهدف اللقاء إلى استعراض إسهامات الوكالة في مهمة «MMX» التابعة لوكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، والمقرر إطلاقها قريباً من الأراضي اليابانية.

من المقرر أن تنطلق المهمة من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان يوم الاثنين 19 أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبالنسبة للتوقيت المحلي في اليابان، فإن موعد الإطلاق يوافق يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

ستصل المركبة الفضائية «MMX» إلى كوكب المريخ في أغسطس 2027، لتبدأ حينها عمليات المسح الشاملة للقمرين فوبوس وديموس. ولن تبدأ عملية جمع العينة من سطح فوبوس قبل ديسمبر 2028، وذلك بعد الانتهاء من مسح القمر بالتفصيل.

تخطط الوكالات الفضائية لإعادة العينة المجمعة وتسليمها إلى الأرض في عام 2031، مما يمثل تتويجاً لجهود استكشاف طويلة الأمد تستهدف فهم أصل أقمار الكوكب الأحمر.

الأدوات التقنية والشركات المشاركة

تشمل مساهمات «ناسا» توفير مطياف أشعة غاما والنيوترونات المعروف باسم «MEGANE»، بالإضافة إلى آلية متطورة لأخذ العينات السطحية. قام مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بتطوير أداة «MEGANE» التي ستُستخدم لتحليل التركيب الكيميائي للسطح.

طورت شركة «هونيبي روبوتيكس»، التابعة لشركة «بلو أوريجين»، آلية أخذ العينات الهوائية المدمجة في المركبة. ويترأس كريس زاكني، نائب رئيس الشركة، الجانب التقني المتعلق بهذا النظام أثناء العرض الإعلامي.

تقدم الوكالة الأمريكية أيضاً دعماً حيوياً في مجالات الاتصالات والملاحة عبر شبكة الفضاء العميق، كما توفر التمويل اللازم للعلماء الأمريكيين المشاركين في المشروع العلمي المعقد.

المتحدثون وآلية التسجيل الإعلامي

سيشارك في المؤتمر ليندسي هايز، المدير بالإنابة لقسم علوم الكواكب بناسا، لتقديم نظرة عامة شاملة عن أهداف المهمة وتفاصيلها. ينضم إليه توم ستاتلر، المدير التنفيذي والعلمي لبرنامج «MMX» داخل الوكالة.

سيناقش ديفيد لورانس، الباحث الرئيسي لأداة «MEGANE» من مختبر جونز هوبكنز، الجوانب العلمية للأداة. بينما سيتحدث كريس زاكني عن الجانب الهندسي الخاص بآلية جمع العينات.

يتعين على الصحفيين الراغبين في المشاركة هاتفياً تأكيد حضورهم قبل ساعتين من بدء المؤتمر. يجب إرسال تأكيد المشاركة إلى مولي واسر عبر البريد الإلكتروني المحدد من قبل إدارة «ناسا» لتنسيق التغطية الإعلامية.

تم تمويل هذه المساهمات الأمريكية عبر برنامج «ديسكفري» الذي تديره وكالة مارشال لرحلات الفضاء، مما يعزز التعاون الدولي في مجال استكشاف النظام الشمسي.