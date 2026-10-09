تحديد موعد رسمي جديد للإصدار

أعلنت استوديوهات «بلاي غراوند غيمز» تأجيل إصدار لعبة «فورزا هورايزن 6» على جهاز «بلايستيشن 5» ليصبح في 26 يناير 2027. يأتي هذا التغيير بعد أن كان الموعد المقرر سابقاً يشير إلى صدور اللعبة خلال عام 2026.

تم تثبيت التاريخ الجديد لإطلاق نسخة الجهاز المنزلي ليكون في السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2027. لم يعد العام 2026 هو الإطار الزمني المعتمد لوصول العنوان إلى منصة سوني، مما يستلزم انتظاراً أطول من قبل اللاعبين.

كانت الاستوديوهات المطورة قد أفادت في تصريحات سابقة بأن اللعبة ستظهر على المنصة في عام 2026. غير أن الجدول الزمني خضع للتعديل ليؤجل الوصول الرسمي إلى بداية العام التالي.

إطلاق التوسعة ونسخة الوصول المبكر

سيترافق طرح نسخة «بلايستيشن 5» مع الكشف عن توسعة جديدة للعبة. ستكون هذه الإضافة متاحة أيضاً لمستخدمي منصتي «إكس بوكس» والحاسوب الشخصي «بي سي» خلال شهر يناير نفسه.

ستطرح الشركة نسخة «بريميوم إديشن» التي تمنح المشترين ميزة الوصول المبكر. تتيح هذه النسخة اللعب قبل التاريخ الرسمي للإطلاق بفترة تصل إلى خمسة أيام كاملة.

خلفية الإصدارات السابقة والشعبية

شهدت اللعبة الأصلية إصدارها الأول على منصتي «إكس بوكس» و«بي سي» في الخامس عشر من شهر مايو. شكل هذا التاريخ نقطة الانطلاق الرسمية للعنوان قبل التوسع نحو منصات أخرى.

حققت النسخة السابقة من السلسلة، وهي «فورزا هورايزن 5»، شعبية واسعة على جهاز «بلايستيشن 5». حدث هذا الزخم بعد إتاحة اللعبة على الجهاز المنزلي التابع لسوني خلال العام الماضي.