ادعاءات بانتهاك الحقوق وبناء ثروات على المحتوى المسروق

رفعت شركة «يو إس إيه توداي» وشركات الصحف المحلية التابعة لها دعوى قضائية ضد شركة «أوبن أيه آي» يوم الخميس. وتستند الشكوى إلى نسخ مئات الآلاف من المقالات الصحافية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق. وطالبت الصحيفة بتعويضات تتجاوز 250 مليون دولار عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستخدام.

تزعم «يو إس إيه توداي» أن الاستخدام غير المصرح به لمحتواها تسبب في أضرار حقيقية ومستمرة لعملها الصحفي. وتؤكد الشركة أن نجاح «أوبن أيه آي» التجاري يعتمد بشكل أساسي على انتهاك واسع النطاق لحقوق النشر الخاصة بالناشرين.

تتهم الصحيفة التقنية بأخذ محتواها الصحفي لبناء منتجات تقنية تصل قيمتها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات. وتشير الأوراق القانونية إلى أن العملاقة التقنية لم تطلب أي إذن لاستخدام المواد المنشورة في أرشيفاتها أو مواقعها الإلكترونية.

انضمام صحف محلية كبرى إلى الائتلاف المدعي

تضم قائمة المدعين في هذه الدعوى عدداً من الصحف المحلية المؤثرة مثل «ذا تينيسيان» و«إندي ستار». كما تنضم صحيفة «ذا كولومبوس ديسباتش» وصحيفة «ذا أوكلاهومان» إلى الجهود القانونية الرامية لحماية الملكية الفكرية.

انضم ائتلاف ضخم يضم نحو 400 صحيفة محلية إلى الدعاوى المرفوعة ضد مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحرك الجماعي حجم الغضب في صناعة الصحافة التقليدية من استغلال موادها دون تعويض عادل أو اعتراف بالمصدر.

سلسلة متصاعدة من القضايا ضد «أوبن أيه آي»

تُعد هذه الدعوى الأحدث ضمن موجة متزايدة من قضايا حقوق النشر الموجهة ضد شركة «أوبن أيه آي». وتواجه الشركة بالفعل دعاوى مشابهة من مؤسسات إعلامية كبرى مثل صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «ذا إنترسبت».

تشمل القائمة أيضاً شركة «زيف ديفيس» المالكة لموقع «سي نت»، وهيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي/راديو كندا». وتنضم إلى هذا الصف موسوعة «بريتانيكا» وقاموس «ميريام ويبستر»، بالإضافة إلى مشاركة صحيفة «سياتل تايمز» في الإجراءات القانونية الحالية.

لم ترد شركة «أوبن أيه آي» فوراً على طلبات التعليق بشأن الدعوى الجديدة التي رفعتها مجموعة «يو إس إيه توداي». ويتابع الوسط الإعلامي والتقني عن كثب تطورات هذه المعارك القانونية التي قد تحدد مستقبل استخدام المحتوى المحمي في تدريب الخوارزميات.