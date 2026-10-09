تكامل مباشر مع نظام iOS

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق نظام التشغيل HyperOS 4، الذي يدعم مزامنة الصور والرسائل والملفات مع هواتف آيفون. ظهرت هذه الميزات الجديدة أولاً على جهاز Xiaomi 18 Pro Max، ومن المتوقع طرح النظام على نطاق أوسع في 15 أكتوبر.

يتيح النظام تكاملاً أعمق بين أجهزة شاومي ونظام iOS الخاص بأبل. يمكن لمالكي هواتف شاومي مشاركة الصور والملفات وجهات الاتصال وصفحات الويب مع آيفون بسهولة.

يسمح النظام بعرض ألبومات الصور السحابية على كلا النوعين من الهواتف الذكية. توفر الميزة إشعارات فورية وردوداً على الرسائل اللحظية عبر المزامنة ثنائية الاتجاه.

التحكم عبر شاشات أكبر

يستطيع مالكو أجهزة ماك وآيباد التحكم في هاتف شاومي عبر شاشة أكبر. يتم التحكم في الهاتف عبر تطبيق Mi Connect Desktop المخصص لأجهزة الحاسوب والألواح.

يوفر هذا التطبيق واجهة سلسة لإدارة محتوى الهاتف الذكي من خلال الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة التابعة لشركة أبل. يعزز ذلك تجربة المستخدم متعدد المنصات.

متطلبات تشغيل الخدمة

يشترط لاستخدام الميزات تثبيت تطبيق الاتصال الخاص بشاومي على الأجهزة المعنية. يتطلب التشغيل وجود حساب شاومي مشترك بين الأجهزة لضمان المزامنة الصحيحة للبيانات.

بدون هذا الحساب الموحد، لن تعمل وظائف المشاركة والتحكم عن بعد كما هو مخطط لها في التحديث الجديد. يجب على المستخدمين إعداد الحساب قبل تفعيل الخدمات.