ظهور نموذج V80 FE في السجلات الرسمية

أظهرت سجلات هيئة الاعتماد الإندونيسية SDPPI استعداد شركة vivo لإطلاق طراز جديد ضمن سلسلتها المتوسطة، وذلك بعد فترة وجيزة من طرح هاتف V80 الأساسي في الأسواق. يحمل الجهاز الجديد الرمز V2624، ومن المرجح أن يطرح تجارياً تحت مسمى vivo V80 FE ليخلف الجيل السابق مباشرة.

منحت هيئة SDPPI في إندونيسيا الموافقة الرسمية على جهاز يحمل الرقم التسلسلي V2624 في الشهر الماضي. تؤكد هذه الخطوة اقتراب موعد الإعلان عن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم vivo V80 FE.

لم تتضمن وثائق الاعتماد أي تفاصيل تقنية أو مواصفات تشغيلية للجهاز المكتشف. تقتصر المعلومات المتاحة حالياً على اسم الطراز ورقم النموذج فقط، مما يترك مجالاً للتكهنات حول قدراته الداخلية حتى الإعلان الرسمي.

الخلفية التقنية للطراز السابق V70 FE

يُنتظر أن يحل هاتف V80 FE مكان الجهاز V70 FE الذي أطلقته الشركة في شهر مارس الماضي. يوفر الطراز السابق شاشة من نوع AMOLED قياس 6.83 بوصة، تدعم دقة عرض تصل إلى 1260x2800 بكسل.

تتميز واجهة العرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن سلاسة في التصفح والألعاب. يعتمد أداء الجهاز على شريحة معالجة من فئة Dimensity 7360 Turbo، مدعومة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت.

قدرات التصوير وسعة البطارية الضخمة

تتوفر خيارات تخزين داخلية متعددة للمستخدمين، تشمل نسخاً بسعات 128 و256 و512 جيجابايت. تبرز الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي عالي الدقة يصل إلى 200 ميجابكسل، رفقة عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

أما كاميرا السيلفي الأمامية، فتتراوح دقتها بين 32 و50 ميجابكسل حسب النسخة المختارة. يعتمد الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، لضمان عمر تشغيلي طويل يلبي احتياجات المستخدمين اليوميين.