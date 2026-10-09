التنسيق مع سبيس إكس وأولوية السلامة

دعت شركة أمازون، عبر مسؤوليها التنفيذيين، إلى تعزيز تبادل البيانات المدارية بين جميع المشغلين في الفضاء، وذلك في ظل التوسع الكبير في عدد الأقمار الصناعية والمخاوف المتزايدة من الاصطدامات المحتملة في المدارات المنخفضة حول الأرض.

أكد راجيف بادال، رئيس مشروع أمازون ليو، أن سلامة الفضاء تمثل أولوية قصوى في عمليات الشركة اللوجستية والتقنية. وأشار إلى أن شركته تتعاون بشكل وثيق مع شركة سبيس إكس لتنسيق مسارات الإطلاق وعمليات رفع مدارات الأقمار الصناعية.

تنظم أمازون اجتماعات دورية ومنتظمة لتبادل المعلومات الضرورية التي تضمن استمرارية العمليات بأمان. وصف بادال مشاركة هذه البيانات المدارية بأنها عملية روتينية وغير إشكالية بالنسبة لشركته، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لتجنب العواقب الوخيمة في البيئة الفضائية.

تحديات التنسيق الدولي وحجم الأسطول الحالي

على الرغم من الدعوات المستمرة لتوحيد الجهود، ترفض غالبية مشغلي الأقمار الصناعية الصينيين نشر بيانات مواقعهم المدارية علناً. امتنع بادال عن التعليق المباشر على آليات التنسيق مع الصين أو الجهات المنافسة الأخرى في الوقت الراهن.

حذر المسؤول التنفيذي من أن عدم وجود تنسيق مستقبلي فعال مع الجهات الأخرى سيؤثر سلباً على جميع الأطراف العاملة في القطاع. تجدر الإشارة إلى أن سبيس إكس تمتلك حالياً أكبر كوكبة أقمار صناعية في العالم، مما يضعها في مركز محوري ضمن معادلة التنسيق الدولية.

توسع طموح في أعداد الأقمار الصناعية

تتكون المرحلة الأولى من كوكبة أمازون ليو من 3232 قمراً صناعياً مصمماً لتقديم خدمات الإنترنت. وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على نشر الجيل الثاني من الشبكة، والذي سيتألف من 4504 أقمار إضافية.

تقدمت أمازون بطلب جديد للحصول على موافقة تشمل إطلاق 5105 أقمار أخرى مخصصة للاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة. يبلغ عدد الأقمار التابعة للشركة الموجودة حالياً في المدار 396 قمرًا، وهي تنتظر إطلاق المزيد لتعزيز التغطية.

يظل حجم أسطول أمازون أقل بكثير من حجم كوكبة ستارلينك الضخمة التابعة لمنافستها الرئيسية. يدعو نيكولز، ضمن هذا الإطار، إلى ضرورة تبادل بيانات المدارات بين جميع المركبات الفضائية دون استثناء لضمان بيئة تشغيل آمنة ومستدامة للجميع.