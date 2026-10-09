تفاصيل الإساءة والمذكرات المنشورة

وجهت كريستال هاريس، الأرملة السابقة لهيو هيفنر مؤسس مجلة بلاي بوي، نداءً مباشراً للممثلة جيسيكا بيل. حثتها فيه على إعادة النظر في قبولها تجسيد شخصية زوجة هيفنر ضمن فيلم «بلايميتس». جاءت هذه الرسالة عبر منصة إنستغرام عقب الإعلان الرسمي عن اختيار بيل للدور خلال هذا الأسبوع.

أوضحت هاريس أنها عانت من إساءة جنسية وعاطفية ومالية وجسدية طوال فترة علاقتها بهيفنر. استمر زواج الزوجين منذ عام 2012 وحتى وفاة المؤسس في عام 2017.

نشرت هاريس مذكراتها في عام 2024 لتوثيق تجربتها الشخصية كزوجة لهيفنر. طلبت بشكل صريح عدم تصوير الفيلم بطريقة تروّج لهيفنر أو عالم بلاي بوي.

انتقادات لأرشيف القصر ومخاوف قانونية

انتقدت هاريس في فبراير الماضي تعامل مؤسسة هيفنر مع وثائقه الخاصة. أشارت إلى وجود ألبومات صريحة تحتوي على صور لقاصرات لم يمنحن الموافقة على نشرها.

ذكرت هاريس وجود اتهامات أخرى تشمل الاغتصاب والإكراه وتعاطي المخدرات والاستغلال. أعربت عن قلقها العميق بشأن القضايا المتعلقة بالقاصرين في تلك الفترة التاريخية.

دعت هاريس صناع الفيلم للاستماع لنساء عاشوا التجربة الحقيقية قبل تحويل الأحداث إلى مادة للحنين.

طاقم العمل وحبكة الفيلم السينمائي

يمثل فيلم «بلايميتس» التجربة الإخراجية الأولى للورين نيكلسون. تستند القصة جزئياً إلى الزيارات المتكررة التي قامت بها نيكلسون لقصر بلاي بوي خلال طفولتها.

تنتج شركة سيرتش لايت بيكتشرز العمل السينمائي المقتبس عن أحداث حقيقية. يشارك في بطولة الفيلم ليلي روز ديب وإنديانا إيفانس بجانب جيسيكا بيل.

يؤدي الممثل بيل بولمان دور هيو هيفنر في هذا العمل الدرامي.

علاقة الصداقة بين الشخصيتين الرئيسيتين

تدور الحبكة حول فتاة تدعى إل، تبلغ من العمر 13 عاماً، وتعتبر القصر منزلها الثاني. تتعرف إل خلال الأحداث على آنا، إحدى سبع مرشحات لمنصب بلاي ميت الشهر.

تنشأ صداقة وثيقة بين الفتاتين لمساعدة كل منهما في تحقيق رغبتها الخاصة. تسعى إل للحصول على غلاف المجلة بينما تبحث آنا عن علاقة عاطفية مستقرة.