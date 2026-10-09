أطلقت شركة أبل مساء يوم 9 أكتوبر 2026 تحديثاً لإعدادات الناقل الخاص بشبكة AT&T. يستهدف هذا الإصدار هواتف آيفون 18 برو ماكس التي تعمل بنظام iOS 27.2 التجريبي.

ارتفاع رقم إصدار حزمة الناقل إلى 72.0.3

ارتفع رقم إصدار حزمة الناقل في هذا التحديث من 72.0.2 إلى 72.0.3. كان مستخدمو النسخة التجريبية لا يزالون يعتمدون على الإصدار القديم 72.0.2 قبل هذا التغيير.

يهدف التحديث الجديد إلى توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل مختبري النظام التجريبي. يسبق هذا الإصدار تحديثاً آخر تم طرحه الأسبوع الماضي لنظام iOS 27.0.

مشاكل خلوية طالت عدداً محدوداً من المستخدمين

أكدت أبل وجود مشكلة خلوية لدى عدد قليل من المستخدمين. تسبب العطل في فقدان الخدمة الخلوية وعدم القدرة على إجراء الاتصالات الضرورية.

انقطع الوصول إلى المكالمات والرسائل وبيانات الخلايا للمتأثرين بهذا الخلل التقني. عرضت الأجهزة المتضررة إشارة SOS بدلاً من الخدمة العادية المعتادة.

استبدال مادي للأجهزة المتأثرة وإصلاح برمجي وقائي

ظهرت تقارير المشكلة لأول مرة في أواخر سبتمبر الماضي. أشارت أبل إلى أن تحديث iOS 27.0.1 يهدف إلى منع انتشار المشكلة بين الأجهزة الأخرى.

ذكرت الشركة أن الأجهزة المتأثرة فعلياً تحتاج إلى استبدال مادي لحل الجذر التقني للعطل. تقتصر المشكلة على طراز آيفون 18 برو ماكس فقط دون باقي الطرازات.

الفروقات التقنية بين الموديمات وتأثيرها على الاتصال

يستخدم الطراز المتأثر موديم كوالكوم في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتأثر طراز آيفون 18 برو الذي يستخدم موديم C2 بهذه الأعطال الشائعة.

وصل إصدار تحديث الأسبوع السابق إلى الإصدار 72.1 كنقطة مرجعية للإصدارات المستقرة. يظل التركيز الحالي على استقرار الشبكة للمستخدمين الذين يجربون النسخ البيتا.