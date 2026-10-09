توقعات بنمو الشحنات المتقدمة وانكماش السوق العام

تتوقع شركة Counterpoint Research ارتفاعاً ملحوظاً في شحنات شاشات الحواسيب المحمولة المتقدمة، حيث من المقرر أن تسجل نمواً بنسبة 11% خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق 2025. يأتي هذا التباين في الأداء رغم التوقعات بانخفاض سوق شاشات الحواسيب المحمولة الأوسع بنسبة 3% على أساس سنوي، مما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستهلكين نحو الفئات الراقية.

يعكس هذا الاتجاه تركيزاً متزايداً على الجودة والتقنيات البصرية العالية الدقة، بينما يتراجع الاهتمام بالخيارات التقليدية في السوق العام. وتظل الفئة المتقدمة المحرك الرئيسي للنمو في قطاع العرض الرقمي للحواسيب الشخصية خلال الفترة المقبلة.

هيمنة OLED وتراجع حصة MiniLED في السوق

من المتوقع أن تقفز شحنات شاشات OLED المخصصة للحواسيب المحمولة بنسبة 50% خلال عام 2026، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تصل إلى 75% ضمن شريحة الشاشات المتقدمة، صعوداً من 56% فقط في عام 2025. في المقابل، ستشهد تقنية MiniLED انكماشاً حاداً في حصتها السوقية، إذ يُتوقع انخفاضها من 44% في 2025 إلى 25% في 2026.

لا يتوقف النمو عند هذا الحد، بل تشير التوقعات إلى ارتفاع إضافي في شحنات شاشات OLED بنسبة 24% خلال عام 2027. ويعود جزء كبير من هذا الزخم إلى قرار شركة أبل اعتماد تقنية OLED في الجيل القادم من حواسيب MacBook Pro، مما يعزز مكانة هذه التقنية كمعيار جديد للأداء البصري.

دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتطورة

يساهم الطلب المستمر على الحواسيب الشخصية الفاخرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو لهذه الشاشات المتطورة. وتعتمد هذه الأجهزة على تقنيات تصنيع حديثة مثل هندسة OLED المترابطة (tandem)، التي تعمل على تحسين مستويات السطوع وكفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إطالة العمر الافتراضي للوحة العرض.

وتستخدم أبل بالفعل هذه التقنية المكونة من طبقتين تعملان معاً في جهاز iPad Pro، ومن المتوقع تطبيقها في طرازي MacBook Pro بمقاسي 14 و16 بوصة. وتشير الشائعات إلى أن الشركة قد تعلن عن الجهاز الجديد في 27 أكتوبر، مزوداً بشاشة لمس وهيكل أخف وزناً، مما يعزز جاذبيته في السوق التنافسية.

آفاق نمو طويلة الأمد للإيرادات والشحنات

على المدى البعيد، يُتوقع أن تنمو شحنات لوحات OLED للحواسيب بمعدل سنوي مركب قدره 26% بين عامي 2024 و2030. ويرافق هذا النمو الكمي ارتفاع موازٍ في القيمة المالية للقطاع، حيث من المتوقع أن تنمو إيرادات اللوحات بنسبة 35% سنوياً خلال الفترة نفسها.

تعكس هذه الأرقام ثقة السوق في استدامة تقنية OLED وقدرتها على تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين وصناع المحتوى الذين يبحثون عن دقة لونية عالية وأداء موثوق على مدار سنوات الاستخدام الطويلة.