يُعد الدوري الهندي للمحترفين الملكية الرياضية الوحيدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تصنف ضمن أعلى الأسعار على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات حديثة كشفت عن تحولات جذرية في سوق الحقوق الإعلامية.

تباين حاد في عوائد المباريات بين الدوريات الكبرى

يحقق دوري الكريكيت الهندي إيرادات ضخمة تصل إلى نحو 12.4 مليون دولار لكل مباراة، مما يضعه في فئة منفصلة عن باقي المنافسات الإقليمية. في المقابل، يكسب دوري البيسبول الكوري (KBO) حوالي 100,000 دولار فقط لكل مباراة، مما يبرز الفجوة الهائلة في القيمة التجارية.

ساهمت الهند بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في رسوم حقوق البث بالمنطقة منذ عام 2021. كان معدل النمو السنوي لهذه الرسوم يقارب 10% خلال تلك الفترة، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ هذا النمو ليصل إلى 1%–2% سنوياً حتى عام 2030.

هيمنة الخدمات المباشرة وتركز القيم السوقية

دفعت خدمات البث المباشر 50% من إجمالي رسوم الحقوق هذا العام، مقارنة بحصة بلغت 36% في عام 2021. ارتفعت هذه الرسوم بنسبة 58% على مدى خمس سنوات لتستقر عند 5.7 مليار دولار، بينما تتركز 64% من إجمالي القيمة في 12 حزمة حقوق فقط هي الأكثر قيمة.

غطى التحليل 14 سوقاً رئيسية وتتبع أكثر من 150 عقد حقوق إعلامية. شمل الاستطلاع المصاحب آراء 10,249 شخصاً عبر ستة أسواق مختلفة، حيث عُقد منتدى APOS Sports Edge الثاني في فندق The METT بسنغافورة لمناقشة هذه المعطيات.

أرقام قياسية للحضور والمشاهدة الرقمية

جذب نهائي كأس العالم للكريكيت للسيدات 2025 في الهند نحو 185 مليون مشاهد رقمي. وفي اليابان، شاهد أكثر من 25 مليون شخص المباراة الافتتاحية لسلسلة طوكيو 2025 للدوري الأمريكي الرئيسي، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالأحداث الدولية.

وصل حضور مباريات دوري KBO إلى 12.3 مليون متفرج في 2025، مقارنة بـ 7.3 مليون في 2019. سجل فريق Nippon-Ham Fighters إيرادات أعلى بنسبة 59% من مستويات 2019 في عامه الأول كمالك لملعب Es Con الجديد.

ديناميكيات الإنفاق والاستثمار في القطاع الرياضي

بلغ إجمالي الاستثمارات وتغييرات الملكية في الرياضة الآسيوية حوالي 14 مليار دولار منذ 2021. يقدر حجم الاقتصاد الرياضي التجاري في المنطقة بـ 16.2 مليار دولار في 2026، مقسمة بين 6.1 مليار دولار لحقوق الإعلام و4.7 مليار دولار للرعاية.

تصل قيمة التذاكر والضيافة إلى 3.9 مليار دولار، بينما تبلغ مبيعات البضائع 1.5 مليار دولار. من المتوقع أن ينمو هذا الاقتصاد الأوسع بنحو 5% سنوياً ليصل إلى 19.5 مليار دولار بحلول 2030.

أنفق 84% من المشجعين الذين يتابعون اللاعبين أو المعلقين أموالاً على الرياضة العام الماضي، مقابل 43% لمن لا يتابعونهم. لم يشترِ 63% من المشجعين المنفقين أي اشتراك، وعرف 35% من متابعي الرياضات الجديدة أشخاصاً يعرفونهم، مقابل 14% تأثروا بحدث كبير.