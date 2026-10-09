مواصفات الشاشة والأبعاد الدقيقة

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات شاشة هاتف ذكي غير قابل للطي من شركة أوبو، مما يجعلها أول علامة تجارية تعمل بنظام أندرويد تطلق جهازاً ضمن هذه الفئة العريضة. ومن المتوقع أن يرى الجهاز النور خلال الربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع إطلاق هاتف Find N7.

ستتميز الشاشة الجديدة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، وهو ما يسمح لفيديوهات المعيار القياسي بملء المساحة بالكامل دون وجود هوامش سوداء. ويبلغ عرض اللوحة الفعلي حوالي 81 ملم، بينما تقدر الإطارات المحيطة بها بنحو 1 ملم من الجهات الأربع بشكل متساوٍ.

بناءً على هذه الأبعاد، يُحسب ارتفاع الشاشة في الوضع العمودي بحوالي 144 ملم. أما القطر التقديري للشاشة فيصل إلى 165 ملم، أي ما يعادل 6.5 بوصة، وتغطي مساحة سطح تقترب من 117 سنتيمتراً مربعاً.

تصميم الجسم ومقارنات السوق

يُقدَّر عرض جسم الهاتف النهائي بعد التجميع بحوالي 83 ملم، وقد يتجاوز قليلاً عرض الشاشة لكنه لن يتعدى 85 ملم تحت أي ظرف. هذا التصميم يجعل الجهاز أضيق بمقدار 2 إلى 4 ملم مقارنة بأقرب منافس له حالياً في السوق الصيني.

يعتبر هاتف Huawei Pura X View النقطة المرجعية الأساسية للمقارنة، حيث يبلغ عرض جسمه 87 ملم وشاشته 6.39 بوصة. كما أن شاشة أوبو أطول نسبياً مقارنة بعرضها من شاشة المنافس، ومساحتها أكبر من مساحة شاشة هواوي التي تقارب 115 سنتيمتراً مربعاً.

تطور المواصفات عن التسريبات السابقة

تشير الأرقام الجديدة إلى تغييرات جوهرية عن المعلومات القديمة التي ربطت الجهاز بسلسلة Reno X. كانت التسريبات السابقة تذكر شاشة مسطحة تتراوح بين 6.3 و6.4 بوصة بنسبة أبعاد 16:10، بينما تشير البيانات الحالية إلى شاشة أكبر وأطول إذا كان الجهاز هو نفسه.

يظل عرض الشاشة أكبر من شاشات النسبة 20:9 الشائعة في معظم الهواتف الذكية الحالية. ومع ذلك، لم تؤكد شركة أوبو أيًا من هذه المواصفات رسمياً حتى الآن، ويبقى رقم 6.5 بوصة مجرد تقدير ريثما تظهر ورقة مواصفات أو صور مؤكدة للجهاز المنتظر.