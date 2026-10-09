عودة سامسونج لسماعات الرأس بعد عقد من الزمن

كشفت تقارير حديثة عن عزم شركة سامسونج الإلكترونية طرح سماعات رأس لاسلكية جديدة تحمل اسم Galaxy Studio. يأتي هذا التطور بالتوازي مع العمل على منتج صوتي آخر بتصميم خطاف للأذن، بعد الإطلاق الأخير لسماعات Galaxy Buds On القابلة للتثبيت.

تمثل سماعات Galaxy Studio الخطوة الأولى للشركة الكورية في سوق سماعات الرأس فوق الأذن منذ عشر سنوات كاملة. يُنظر إلى هذا المنتج باعتباره المنافس المباشر والمرتقب لجيل AirPods Max 2 الذي تطوره شركة آبل.

تشير التوقعات الحالية إلى أن موعد الإطلاق الرسمي قد يكون في أوائل عام 2027. من المرجح أن يتم الكشف عن الجهاز بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S27 الذكية.

تسريبات تقنية ومصادر موثوقة للمعلومات

يعود مصدر هذه المعلومات إلى المُبلّغ المعروف باسم @evowizz، الذي سبق له تسريب اسم سماعات Galaxy Buds On بدقة متناهية. وعلى الرغم من ذلك، لم تعلن الشركة بعد عن المواصفات الرسمية أو الميزات النهائية للجهاز الجديد.

يتوقع الخبراء دعم السماعات لتقنية بلوتوث 6.1 الحديثة، بالإضافة إلى برامج الترميز الصوتي AAC وSBC وSSC UHQ. قد تشمل المواصفات أيضاً تقنية بلوتوث LE Audio مع برنامج LC3 لتحسين كفاءة نقل البيانات الصوتية.

ميزات ذكية وجودة صوت متقدمة

من المحتمل أن تتضمن السماعات ميزة Auracast وتقنية EQ التكيفية لضبط الصوت تلقائياً. كما يُحتمل دعم تقنية Super Wideband التي تهدف إلى تحسين جودة المكالمات الصوتية بشكل ملحوظ عبر الميكروفونات المتعددة المدمجة.

يُتوقع وجود خاصية إلغاء الضوضاء التكيفي ANC، مع دعم ميزة التبديل التلقائي Buds Auto Switch بين الأجهزة. ستندمج السماعات أيضاً مع خدمة Samsung Find لتسهيل تحديد موقع الجهاز في حال فقده.

سيوفر الجهاز دعماً لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Bixby وGoogle Gemini للتحكم الصوتي الذكي. ومن المنطقي تقنياً تضمين منفذ USB Type-C لشحن البطارية، بما يتوافق مع المعايير الحالية للأجهزة الإلكترونية.