شاشة BOE X4 بمعدل تحديث 185 هرتز

أعلنت شركة ون بلس عن تفاصيل تقنية متقدمة لهاتف ون بلس 16، مع التركيز على ترقيات جوهرية في نظام العرض، قبل أسبوع واحد من موعد الإطلاق الرسمي المقرر في الصين.

تعاونت الشركة مع مصنع الشاشات BOE لتطوير لوحة عرض جديدة تعتمد على مادة مضيئة من الجيل X4. خضع كل بكسل فرعي في هذه الشاشة لثلاث جولات دقيقة من المعايرة لضمان أعلى مستويات دقة الألوان.

تدعم اللوحة معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز للاستخدامات اليومية، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 185 هرتز للألعاب المتوافقة مع هذه التقنية. تؤكد ون بلس أن استهلاك الطاقة عند تشغيل الوضع الأعلى يماثل الاستهلاك في وضع 120 هرتز المستخدم سابقاً.

تحكم دقيق في السطوع وتقنيات وضوح الصورة

تتيح الشاشة تحكماً في السطوع على مستوى العتاد يصل إلى حد أدنى يبلغ 1 نت، مما يوفر راحة أكبر للعين أثناء المشاهدة الليلية. تتضمن المواصفات أيضاً معالج عرض مخصصاً من طراز P4 وتقنية Ultra-Dynamic Clarity للحفاظ على حدة المحتوى سريع الحركة.

تشمل الميزات البصرية تحديثات إضافية تهدف إلى حماية العين وتحسين وضوح الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة. تساهم هذه المعالجات البرمجية والمادية في تحسين سلاسة الصور وجودتها العامة خلال مختلف ظروف الإضاءة.

إطار رفيع ومعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

يتميز تصميم الهاتف بإطارات متماثلة قياسها 1.15 ملم فقط من جميع الجوانب الأربعة للشاشة. من المتوقع أن يعتمد الجهاز على شريحة Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 كأداء أساسي للمعالجة.

يدعم النظام ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت. أما مساحة التخزين الداخلية فتصل إلى 1 تيرابايت، مستخدمةً تقنية UFS 4.1 لنقل البيانات بسرعات عالية.

بطارية ضخمة ونظام كاميرات ثلاثي

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 100 وات وشحنًا لاسلكيًا بسرعة 50 وات. تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

تضم الواجهة الخلفية وحدة تصوير ثلاثية العدسات، تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتثبيت بصري OIS. تكمل العدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x منظومة التصوير.