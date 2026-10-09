استمرار التوتر الأمني وارتفاع الأسعار

تتجه أسعار النفط الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية واضحة، مدفوعة بتداعيات الهجمات المتكررة على ناقلات النفط. استهدفت هذه العمليات مضيق هرمز ومناطق أخرى خارج نطاقه الجغرافي المباشر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

بلغ سعر خام برنت 102.83 دولاراً للبرميل أثناء الكتابة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 90.33 دولاراً للبرميل. وتظل هذه المستويات أعلى من أسعار بداية الأسبوع، رغم انخفاضها مقارنة بمستويات الافتتاح اليومية.

لم تنجح التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات مثمرة مع إيران في تبديد المخاوف السوقية. لا يزال المستثمرون يراقبون التطورات الميدانية عن كثب، متجاهلين الإشارات الدبلوماسية مؤقتاً لصالح البيانات المادية للتدفقات النفطية.

انخفاض قياسي في عبور المضيق

تراجعت حركة الناقلات في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، وفقاً لتحليلات شركة كيبلر. عبر المضيق يوم الثلاثاء سبع ناقلات فقط، وهو الرقم الأدنى المسجل منذ أواخر يوليو الماضي.

انخفض عبور الخام عبر هذا الممر الحيوي بنسبة 27% مقارنة بالذروة السابقة للحرب الحالية. وصل حجم التدفق اليومي إلى 10.1 مليون برميل على الأقل، مما يعكس تقلصاً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية للممر البحري.

أفاد مركز معلومات مشترك تقوده البحرية الأمريكية للنقل البحري بتسجيل 12 هجوماً على الأقل على ناقلات بين 28 سبتمبر و2 أكتوبر. شملت الأهداف ناقلات تحمل نفطاً خاماً وغازاً بترولياً مسالاً وغازاً طبيعياً مسالاً، مما زاد من تعقيد عمليات الشحن.

تشديد العقوبات ونقص السفن

كثفت الولايات المتحدة ضغط العقوبات على إيران بالتوازي مع المحادثات الجارية، حيث استهدفت إجراءات جديدة أفراداً وناقلات وشبكات محددة. تم فرض عقوبات على 17 ناقلة جديدة كانت تنقل منتجات إيرانية تشمل النفط الخام والوقود والمنتجات البتروكيماوية.

ضربت إيران ناقلة في خليج عمان، المنطقة التي تعتمد عليها السعودية لنقل نفطها من سفينة إلى أخرى. ساهمت هذه الهجمات المباشرة في خلق نقص متزايد في أعداد الناقلات المتاحة بسبب ارتفاع مخاطر الهجوم.

ارتفعت معدلات الشحن إلى مستويات قياسية للطرق التي تتضمن الخليج الفارسي. أدى تحويل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى إلى تقليص عرض السفن للمناطق الأخرى عالمياً، مما دفع أسعار تسليم النفط المادي للارتفاع بشكل إضافي نتيجة ضيق العرض.