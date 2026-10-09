أطلقت شركة شاومي رسمياً مصباح Mijia Desktop Study Lamp Max الجديد في السوق الصينية، متميزاً بتقنيات متقدمة للتحكم في الإضاءة وحماية العين. يأتي هذا الإصدار كأول منتج في سلسلة ميجيا مزود بإضاءة خلفية تعويضية، ويبلغ سعر الطلب المسبق له 799 يواناً.

تقنيات الاستشعار والتحكم التلقائي

يعتمد المصباح على مستشعر رادار يعمل بتردد 24 جيجاهرتز للكشف عن وجود المستخدم، مما يلغي الحاجة للضغط على مفتاح التشغيل عند الجلوس. كانت شاومي قد استخدمت تقنية كشف الجلوس سابقاً في نموذج Mijia Vertical Study Lamp 2، الذي يصل سعره إلى 2499 يوان.

يحتوي الجهاز على مستشعرين للضوء، أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل، لضبط الإضاءة الرئيسية والخلفية معاً وفقاً لظروف البيئة المحيطة. يوجه وضع عرض الشاشة الضوء نحو سطح المكتب بشكل مباشر لتقليل الانعكاسات غير المرغوب فيها.

مواصفات الإضاءة وجودة الضوء

يضيء المصباح مساحة مكتبية بأبعاد 1.6 متر × 0.6 متر، حيث يتجاوز متوسط الاستضاءة في المنطقة المركزية 1650 لوكس، بينما تبلغ قيمة الانتظام فيها 1.6. أما في المنطقة العادية، فيصل متوسط الاستضاءة إلى 1100 لوكس، وتكون قيمة الانتظام أقل من 4.

يستخدم المصباح هيكل تحكم ضوئي مزدوج الانعكاس لتقليل الضوء المباشر على العين، ويعتمد على مصابيح LED كاملة الطيف أحادية النواة ومتعددة الذروات. يبلغ مؤشر تجسيد الألوان Ra قيمة 97، ويتجاوز معامل مطابقة الطيف الشمسي 0.985، مما يضمن جودة عالية في تمثيل الألوان.

حماية العين والتكامل مع التطبيقات

يتبع المصباح معايير حل حماية العين Qingshan الخاص بشاومي، ولا يظهر أي وميض مرئي للعين، كما يحمل تصنيف خطر الضوء الأزرق RG0. تهدف الإضاءة الخلفية المدمجة إلى تقليل فرق السطوع بين سطح العمل والغرفة المحيطة، مما يخفف إجهاد النظر.

يمكن للمستخدمين ضبط تذكيرات مخصصة عبر تطبيق Xiaomi Home، تشمل تنبيهات وقت الاستخدام، وفترات التركيز، وعلامات التعب، وقلة الإضاءة. يتيح التطبيق أيضاً تخصيص مدة كل تذكير حسب رغبة المستخدم، علماً بأن الشركة لم تعلن بعد عن إطلاق المنتج خارج الصين.