تصميم مضغوط ومواد تصنيع متينة

تستعد شركة ون بلس للكشف الرسمي عن مبرد Ice Card Mini المغناطيسي في 12 أكتوبر الساعة 19:00، بالتزامن مع إطلاق هاتف ون بلس 16. وقد ظهر المنتج بالفعل على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، رغم أن الشركة لم تعلن بعد عن سعر الجهاز النهائي.

يتميز المبرد بأبعاد صغيرة تشبه حجم بطاقة البنك، حيث يبلغ طوله 70 ملم وعرضه 53.4 ملم. أما سمك جسم الجهاز فيبلغ 9.7 ملم، في حين تصل فتحة الهواء إلى 12.3 ملم.

يتكون الغلاف الخارجي من مواد PC وسبائك الألومنيوم، مما يمنحه متانة عالية مع وزن خفيف يصل إلى حوالي 50 غراماً. ويتوفر الجهاز بلون واحد فقط هو Silver Wing Grey.

نظام تبريد هجين وأداء قابل للتعديل

يعتمد الجهاز على شريحة تبريد TEC مدمجة مع نظام تبريد هوائي، حيث يوجه تدفق الهواء مباشرة نحو منطقة الحرارة الرئيسية في الهاتف. ويوفر الجهاز خيارين للأداء، إذ يصل مستوى الصوت في الوضع المنخفض إلى 25 ديسيبل، بينما يرتفع إلى حوالي 35 ديسيبل في الوضع العالي.

تشير مؤشرات ضوئية ملونة إلى حالة التشغيل، فالضوء الأزرق يدل على الوضع العالي، والأخضر على الوضع الصامت. وفي حال وجود خلل تقني، يومض الضوء الأحمر لتنبيه المستخدم.

توافق واسع وخيارات طاقة مرنة

تبلغ قوة تثبيت المغناطيس حوالي 10 نيوتن، وتتضمن العلبة لوحة مغناطيسية إضافية لتمكين الهواتف غير الداعمة لهذه التقنية من استخدام المبرد. وبذلك يدعم الجهاز هواتف أبل وأندرويد عبر اللوحة المرفقة، بينما تدعم هواتف ون بلس وأوبو وضع ColorOS X عالي الأداء بشكل مباشر.

يستخدم المبرد منفذ طاقة USB-C بجهد دخل 5 فولت و0.7 أمبير، ويمكن تشغيله مباشرة من الهاتف أو عبر بنك طاقة. وتشير المواصفات إلى أن بنك طاقة بسعة 10000 مللي أمبير يكفي لتشغيل المبرد لمدة 8 ساعات متواصلة.

محتويات العلبة وتوافر المنتج

تحتوي علبة المنتج على كابل شحن وحبل تعليق ودليل مستخدم، بجانب الجهاز نفسه واللوحة المغناطيسية المساعدة. وقد بدأ عرض المنتج مسبقاً على منصات البيع الإلكترونية في الصين تحسباً لموعد الإطلاق الرسمي.