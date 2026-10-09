أعلنت مجموعة فريدكين، يوم الجمعة، استكشافها لبيع حصة مسيطرة في نادي إيفرتون الإنجليزي. يأتي هذا الإعلان الرسمي بعد مرور عامين تقريباً على سيطرة المجموعة الأمريكية على ملكية النادي.

إنهاء حقبة مشيري وتولي الإدارة في ديسمبر 2024

أكملت المجموعة استحواذها الكامل على النادي في ديسمبر 2024. أنهى هذا الاستحواذ الحقبة المضطربة التي عاشها النادي تحت إدارة المالك السابق فرهاد مشيري.

ذكر البيان الصادر أن النادي كان يواجه عدم يقين مالي كبير عند تولي المجموعة زمام الأمور. أشارت الإدارة الجديدة إلى وجود تحديات متعددة واجهت الفريق، سواء على أرض الملعب أو خارجها.

توفير الاستقرار وإكمال مشروع الملعب الجديد

كانت الأولوية القصوى للمجموعة منذ اليوم الأول هي توفير الاستقرار والدعم اللازم للنادي. نجحت الإدارة في وضع الأساس المالي والإداري للنادي، مما جعله آمناً ومستقراً في الوقت الراهن.

ساهمت المجموعة بشكل فعال في إكمال بناء الملعب الجديد، وهو المشروع الذي طال انتظاره من قبل المشجعين. يمثل هذا الإنجاز خطوة ملموسة نحو تعزيز البنية التحتية للنادي ووفاءً بالوعود السابقة.

بحث الخيارات الاستثمارية لضمان المستقبل

رأت مجموعة فريدكين أن الوقت الحالي مناسب للنظر في الفصل التالي من تاريخ النادي العريق. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية نجاحات النادي في المستقبل والبناء على الزخم الإيجابي الحالي.

أكدت المجموعة أنها لن تقبل إلا عروضاً من أطراف مناسبة تضمن مستقبل النادي بأفضل صورة ممكنة. يسعى المالكون الجدد المحتملون إلى الاستفادة من الوضع المستقر والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول عملية البيع أو الأطراف المهتمة في الوقت الراهن. تبقى العملية قيد الدراسة والبحث عن الشريك الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة.