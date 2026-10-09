يستعد مانشستر يونايتد لإشراك كارلوس باليبا في مباراة توتنهام هوتسبير المقررة يوم السبت على ملعب أولد ترافورد، حيث يرجح أن يدخل اللاعب كبديل بعد شفائه من إصابة الكاحل التي أبعدته عن المشاركة منذ انضمامه.

تفاصيل الصفقة وغياب اللاعب عن المباريات الرسمية

أتم النادي الإنجليزي صفقة انتقال باليبا من برايتون في أغسطس الماضي مقابل 88.7 مليون دولار، مع إضافة 6.8 مليون دولار كبنود إضافية. ولم يشارك اللاعب الكاميروني البالغ من العمر 22 عاماً في أي لقاء رسمي حتى الآن بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل.

انضم باليبا إلى تشكيلة الفريق بعد أيام قليلة من الخسارة الافتتاحية أمام هال سيتي، مما جعله يغيب عن مواجهات إيفرتون ومانشستر سيتي وفولهام. ودخل اللاعب قائمة المباراة لأول مرة ضد فولهام في 20 سبتمبر، كما خاض دقائق محدودة في مباراة ودية مغلقة الأسبوع الماضي.

إحصائيات الأداء والتحديات الدفاعية في خط الوسط

أنفق مانشستر يونايتد ما يقارب 200 مليون دولار لتعزيز خط الوسط، وشملت الصفقات ضم أندريه سانتوس من تشيلسي ويوري تيليمانز من أستون فيلا. واعتمد المدرب مايكل كاريك على ثنائي كوبى مينو وتيليمانز في الارتكاز خلال آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، لكن النتائج كانت متباينة.

حقق الفريق فوزاً وحيداً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف في أول خمس جولات، وهو ما كشف عن فوضى واضحة في الأداء الدفاعي. ويعاني الخط الأوسط من انفتاح دفاعي، قد يعود لتمركز برونو فيرنانديز أو ضعف تيليمانز في التحولات الدفاعية السريعة.

رغم ذلك، يتصدر تيليمانز قائمة اللاعبين في قطع المسافة لكل 90 دقيقة، ويحتل المركز الثالث في دقة التمريرات خلف مزراوي ومينو. أما باليبا، فقد احتل الموسم الماضي المركز السابع بين زملائه في برايتون بدقة التمريرات لكل 90 دقيقة، والمركز السادس عشر في صناعة الفرص الكبيرة.

ضغط النتائج وتوقعات المعركة أمام توتنهام

وصف باليبا نفسه بأنه يمتلك الشجاعة اللازمة للخروج بالكرة من المناطق الصعبة والخطرة، وهي مهارة قد يحتاجها الفريق لكسر الضغط المنافس. ويواجه روبيرتو دي زيربي مشاكل مشابهة في وسط ملعب توتنهام، مما قد يمنح يونايتد فرصة للسيطرة على منطقة المناورات.

يقع كاريك تحت ضغط كبير لإثبات كفاءته التدريبية، حيث تهدد النتائج المخيبة منصبه بشكل مباشر. وتعتبر مباراة السبت اختباراً حاسماً لقدرة المدرب على توجيه الفريق وتصحيح المسار قبل تفاقم الأزمة.