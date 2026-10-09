مواصفات بطارية جهاز تري فولد وتصميمه الفريد

في أكتوبر 2026، سجل هاتف Galaxy Z TriFold أعلى سعة بطارية ضمن تشكيلة الهواتف القابلة للطي التابعة لشركة سامسونج، متفوقاً على كافة الإصدارات الأخرى المتاحة أو السابقة من حيث القدرة التخزينية للطاقة.

تصل سعة البطارية في هذا الجهاز إلى 5,600 مللي أمبير في الساعة، وهو رقم قياسي يعتمد على نظام ثلاثي الخلايا موزعة بخلية واحدة في كل قسم من أقسام الهاتف الثلاثة.

يأتي هذا التصميم ليتناسب مع الشاشة الداخلية الكبيرة التي تبلغ مقاس 10 بوصات عند فتح الجهاز بالكامل، مما يوفر مساحة كافية لمكونات الطاقة الضخمة.

رغم هذه المواصفات المتقدمة، بيع الهاتف بكميات محدودة جداً وفي أسواق قليلة فقط، قبل أن تقرر الشركة إيقاف إنتاجه نهائياً.

سيادة طراز Fold 8 Ultra في الأسواق الواسعة

بعد نفاد المخزون النهائي لجهاز TriFold في الولايات المتحدة، أكدت سامسونج عدم توفر وحدات إضافية منه، ليصبح هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra صاحب أكبر بطارية بين الأجهزة المتاحة على نطاق واسع.

تبلغ سعة بطارية طراز Ultra حوالي 5,000 مللي أمبير في الساعة، بينما تأتي نسخة Galaxy Z Fold 8 العادي بسعة 4,800 مللي أمبير في الساعة.

يقل فرق السعة بين الطرازين بمقدار 200 مللي أمبير في الساعة، وكلاهما يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات.

إمكانات سلسلة Flip 8 وتطور سعات البطاريات

على صعيد الهواتف المدمجة، تمتلك نسخة Galaxy Z Flip 8 بطارية سعتها 4,300 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع بقدرة 25 وات.

يعتمد عمر البطارية الفعلي أثناء الاستخدام على عدة عوامل ملموسة، منها حجم الشاشة وكفاءة المعالج المستخدم وظروف الشبكة المحيطة بالمستخدم أثناء التشغيل.

كسر جمود السعات بعد سنوات من الثبات

حافظت سامسونج على سعات بطاريات ثابتة لأجيال متعددة من سلسلة Fold قبل الإصدار الثامن، حيث كانت سعة Galaxy Z Fold 2 تساوي 4,500 مللي أمبير في الساعة.

خفضت الشركة السعة لاحقاً إلى 4,400 مللي أمبير في الساعة مع إطلاق هاتف Fold 3، وبقيت هذه القيمة ثابتة في هواتف Fold 4 حتى Fold 7 والنسخة الخاصة.

كسرت هواتف Fold 8 و Fold 8 Ultra هذا الجمود بتقديم بطاريات أكبر، لتتفوق سعاتها حتى على سعة بطارية هاتف Fold 2 القديم.