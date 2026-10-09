مظهر جديد وتسويق عبر منصة إكس

أعلنت شركة سامسونج عن تعاون رسمي مع الفنان جيه-هوب، عضو فرقة بي تي إس العالمية، للترويج لهاتفها الذكي القابل للطي جالاكسي زد فولد 8. يأتي هذا الإعلان في أعقاب ظهور المغني الكوري الجنوبي وهو يستخدم الجهاز قبل الكشف الرسمي عنه، مما أثار تكهنات واسعة حول طبيعة الشراكة بين الطرفين.

نشرت سامسونج مقطعاً فيديو ترويجياً على منصة التواصل الاجتماعي إكس، يظهر فيه جيه-هوب ممسكاً بنسخة الهاتف باللون اللافندر. يبرز الفيديو التصميم الجديد للجهاز، الذي تميز بشكل عريض وقصير يختلف عن الطرازات السابقة في السلسلة.

لم تتضح بعد تفاصيل التعاون الكاملة، حيث لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الشراكة تقتصر على الجانب التسويقي والإعلاني فقط، أم أن الشركة تخطط لإصدار نسخة خاصة من الهاتف تحمل بصمة الفنان وتطرح للبيع بشكل محدود للمعجبين والمتابعين.

أداء المبيعات ومنافسة آبل الوشيكة

حققت مبيعات هاتف جالاكسي زد فولد 8 أرقاماً متقدمة، متجاوزة بذلك إجمالي المبيعات المسجلة لطرازات سلسلة جالاكسي زد الأقدم. يُعد هذا التعاون مع جيه-هوب جزءاً أساسياً من الحملة الترويجية الأوسع التي أطلقتها الشركة لتعزيز حضور الجهاز في السوق العالمية.

في تطور موازٍ، كشفت شركة آبل عن هاتفها القابل للطي الأول تحت اسم آيفون Duo، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق جهاز سامسونج الجديد. تشير التوقعات الحالية إلى أن هاتف آيفون Duo قد يتفوق على جالاكسي زد فولد 8 من حيث إجمالي حجم المبيعات في المستقبل القريب.

تعديلات سعرية في السوق الأمريكي

عمدت سامسونج إلى خفض سعر هاتفها في الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة واضحة للحفاظ على زخم المبيعات أمام المنافسة المتزايدة. كان السعر الانطلاقي للجهاز عند طرحه لأول مرة يبلغ 1900 دولار أمريكي، وهو سعر وضعه في فئة الهواتف الفاخرة.

يبلغ السعر الحالي للجهاز عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج 1550 دولاراً أمريكياً كحد أدنى. يعكس هذا التخفيض السعي الاستراتيجي للشركة لتعزيز جاذبية المنتج أمام المستهلكين، خاصة مع دخول منافس جديد وقوي مثل آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي.