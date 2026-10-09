نفذت شركة «ميتا» يوم الخميس حظراً شاملاً للإعلانات والتسويق التابعة لشركة «بايت دانس» على منصاتها. يشمل هذا الإجراء الولايات المتحدة وكندا ومصر وإندونيسيا واليابان وتايلاند وفيتنام.

نطاق الحظر وشموليته للمعلنين الخارجيين

يمتد منع الإعلانات ليشمل المعلنين الخارجيين الذين يديرون حملات مرتبطة بـ«تيك توك» في الدول المذكورة. تعد «بايت دانس» المالك الأقلية لمنصة «تيك توك» في الولايات المتحدة، ومقرها الرئيسي في الصين.

وصفت «ميتا» قرار رفض الخدمات الترويجية لمنافس مباشر بأنه ممارسة تجارية عادية. أكد المتحدث كريس سغرو أن الشركة غير ملزمة بتشغيل إعلانات لمنافس يهدف إلى سحب المستخدمين من منصاتها.

خلفية النزاع التجاري بين المنصتين

سبق هذا الحظر خطوة اتخذتها «تيك توك» بمنع روابط حسابات «إنستغرام» و«فيسبوك» على منصتها. لم تتحدث «تيك توك» بشكل كبير بشأن هذه القضية حتى الآن، فيما تملك المنصة حالياً ائتلافاً من مستثمرين أمريكيين وإماراتيين يشمل شركة «أوراكل».

نشرت «ميتا» مؤخراً إعلانات في صحف كبرى تطالب المنافسين باتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الأمان. انتقدت الشركة العملاقة غياب «تيك توك» عن اجتماعات حكومية أمريكية ناقشت وقت الشاشة وأمان الأطفال.

ضغوط تنظيمية عالمية بشأن سلامة القصر

وافقت «ميتا» في أغسطس على تسوية بقيمة 18 مليار دولار مع ولايات أمريكية. ألزمت هذه التسوية الشركة بتطبيق ميزات أمان صارمة للأطفال على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام».

ذكر خبراء قانونيون أن هذا الاتفاق قد يضغط على «تيك توك» و«يوتيوب» لتعديل تطبيقاتهما. كتب المنظمون الأوروبيون هذا الصيف أن «تيك توك» لم تفعل ما يكفي لحماية القصر على منصتها.

حذر المسؤولون الأوروبيون من فرض غرامة مالية تصل إلى ستة بالمئة من الإيرادات السنوية لـ«تيك توك». تتصاعد هذه الإجراءات التنظيمية والتجارية في وقت تسعى فيه الشركات الكبرى للسيطرة على حصة السوق وضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية المتعلقة ببيانات المستخدمين وحماية الفئات العمرية الصغيرة.