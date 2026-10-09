إشادة المدرب المساعد وتأهل الأزوري

أشاد سيلفيو بالديني، مدرب منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً، بمساعده أندريا بارزالي عقب تأهل الفريق لبطولة أوروبا المقررة العام المقبل. جاءت هذه التصريحات في أعقاب المباراة الحاسمة التي انتهت بفوز إيطاليا على بولندا بنتيجة 6-2.

شهد اللقاء هدفاً مميزاً سجله تشير ندور من مسافة سبعة أمتار في شباك الخصم. يعكس هذا الأداء الجماعي والقوة الهجومية للمنتخب الشاب الجاهزية العالية للمنافسة القارية القادمة.

منهجية العمل والتواضع المهني

كشف بالديني عن دهشته الشديدة من تواضع بارزالي البالغ من العمر 45 عاماً، رغم مكانته الكبيرة كلاعب سابق. وصف المدرب الرئيسي طريقة تعلم مساعده للمهنة بالشغف الكبير، مشبهاً إياه باللاعب الهاوي في حماسه للاكتساب المعرفي.

خلال الاجتماعات التقنية، يحظى بارزالي باحترام كامل من قبل الجهاز الفني. يتولى المدافع السابق مهمة تقديم الشروحات الفنية بدلاً من المدرب الرئيسي، مما يدل على ثقة متبادلة وكفاءة عالية في نقل المعلومة.

أكد بالديني أن بارزالي موهوب حقاً في المجال التدريبي. وتوقع له مسيرة عظيمة شرط وجود مدير رياضي جيد يدعمه ويدير شؤون الفريق بشكل احترافي.

مسيرة حافلة بالألقاب والخبرات

يحمل أندريا بارزالي سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها الفوز بكأس العالم مع إيطاليا عام 2006. على صعيد الأندية، حقق ثمانية ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة كؤوس إيطالية خلال مسيرته مع يوفنتوس.

لم تقتصر خبراته على الكرة الإيطالية، بل خاض تجربة احترافية مع فولفسبورج في الدوري الألماني. توج خلال تلك الفترة بلقب الدوري الألماني في موسم 2008-09، بعد أن لعب سابقاً لأندية كييفو فيرونا وباليرمو.

عودة بالديني للقيادة الفنية

يعود سيلفيو بالديني لتدريب منتخب الشباب بعد فترة قصيرة قضاها كمدرب مؤقت للمنتخب الأول. تولى بالديني المهمة في شهر يونيو، حيث قاد الفريق في مباريات ودية.

خاض المنتخب الأول خلال تلك الفترة مواجهات ضد لوكسمبورغ واليونان. تمثل العودة الحالية تركيزاً كاملاً على إعداد الجيل الجديد للمنافسات الرسمية المقبلة.