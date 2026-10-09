تفوق بصري وتخزيني مقابل ارتفاع الأسعار

أطلقت شركة جوجل هاتف بيكسل 11 في 20 أغسطس بسعر 899 دولاراً، محافظاً على سعر إطلاقه رغم ارتفاع أسعار الهواتف المنافسة من سامسونج وآبل خلال الشهر الماضي.

يتميز جهاز بيكسل 11 بوجود عدسة تكبير بصري بقوة 5x، متقدماً في هذا الجانب على هاتف جالاكسي S26 الذي يقتصر على تكبير بصري 3x فقط.

بلغ سعر جالاكسي S26 ألف دولار بعد ارتفاعه مئة دولار عن سعره السابق البالغ 900 دولار، مما يجعله أغلى من البيكسل مع مواصفات بصرية أقل.

على صعيد آخر، لا يحتوي آيفون 17 على عدسة telephoto ويعتمد على القص الرقمي من المستشعر الرئيسي، بينما ارتفع سعره بعد عام من إطلاقه من 799 دولاراً إلى 899 دولاراً.

ألغت جوجل خيار التخزين بسعة 128 جيجابايت في بيكسل 11، لتبدأ السعة الأساسية من 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة أكبر للمستخدم مقارنة بالخيارات السابقة.

أداء المعالج والبطارية والشحن اللاسلكي

يعمل الهاتف بمعالج Tensor G6 المبني بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC، ورغم أن معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 5 وA19 في الهواتف المنافسة تتفوق عليه قوةً، إلا أنه يكفي للأداء اليومي.

تصل سعة بطارية بيكسل 11 إلى 4985 مللي أمبير، متجاوزة سعة بطارية جالاكسي S26 التي تبلغ نحو 4300 مللي أمبير.

يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي السريع بتقنية Qi2.2 وبقدرة 25 واط، كما يتضمن مغناطيساً للتوافق مع إكسسوارات MagSafe، في حين يفتقر جالاكسي S26 للمغناطيس ويشحن لاسلكياً بسرعة 15 واط فقط.

الميزات البرمجية وتحديثات النظام

يحصل المستخدمون على تحديثات النظام فور إصدارها من جوجل، كما تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي Gemini Intelligence على جميع طرازات بيكسل 11 الأربعة.

تشمل الحزمة البرمجية أدوات عملية مثل Call Screen وMagic Capture وCreator Suite، بينما تحصل طرازات Pro على ميزات كاميرا متقدمة مثل Zoom 120x وتقنيات Wi-Fi 7 وUWB.

في المقابل، أُطلق آيفون 18 Pro وPro Max في 18 سبتمبر، ولن يتوفر الإصدار الأساسي من آيفون 18 حتى ربيع عام 2027.

فجوة سعرية بين الطرازات الحالية

ارتفع سعر هاتف بيكسل 10a من 499 دولاراً إلى 599 دولاراً لنسخة 128 جيجابايت، وهو يستخدم معالج Tensor G4 القديم.

يخلق هذا الارتفاع فجوة سعرية مقدارها 300 دولار بين طراز بيكسل 10a وطراز بيكسل 11 الأحدث والأكثر كفاءة.