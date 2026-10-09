أطلقت شركة جوجل تحديثاً جديداً لتطبيق وجوه ساعات Google Pixel، تنقل بموجبه مجموعة من الواجهات الحصرية المخصصة أصلاً لساعة Pixel Watch 5 إلى ساعة Pixel Watch 4. يأتي هذا الإصدار مخصصاً حالياً للطراز الرابع فقط، مما يمنح مالكيه إمكانية الوصول إلى تصميمات كانت محصورة سابقاً بالإصدار الأحدث.

تشكيلة جديدة من الواجهات الحصرية

تضم الحزمة المحدثة خمسة وجوه رئيسية، وهي Weave وChronograph وMulticolor Modular. تكتمل القائمة بواجهة Multicolor Reveal، بالإضافة إلى وجه نجم كرة السلة ستيفن كاري، الذي كان مقصوراً في السابق على الإصدار الخاص بالساعة الموقعة باسمه.

يُذكر أن هذه الإضافات تظهر بعد أسابيع قليلة من طرح تحديثات مجموعة Health Guardian. شملت تلك التحديثات الصحية ساعات Pixel 3 و4 و5، وقدمت ميزات مثل تتبع اتجاهات ضغط الدم الشهرية ومؤشرات مقاومة الأنسولين.

أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تدمج جوجل صانع وجوه جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الطراز الرابع. يتيح هذا للمستخدمين وصف التصميم المطلوب عبر كتابة نص أو استخدام الأوامر الصوتية، لتوليد ألوان وأنماط مخصصة تناسب الذوق الشخصي.

رغم مرونة الأداة في توليد الأشكال والألوان، إلا أنها لا تسمح بتعديل التخطيط الأساسي للواجهة. كما تستبعد الأداة إنشاء الوجوه التناظرية التقليدية، مكتفية بالتصاميم الرقمية الحديثة التي تتوافق مع طبيعة الشاشة.

قيود النشر وطرق التثبيت

تشير التقارير إلى أن عملية النشر الحالية محدودة وليست شاملة لجميع المستخدمين بشكل عام. تقتصر الاستفادة من هذه الميزات حتى الآن على طراز Pixel Watch 4، بينما لا تتلقى الطرازات الأقدم أيّاً من هذه التحديثات في الوقت الراهن.

يتعين على الراغبين في الحصول على الميزات التحقق يدوياً من متجر Play لتحديث التطبيق. يوفر هذا المسار الرسمي تجربة أكثر سلاسة واستقراراً مقارنة بالحلول الجانبية المعقدة، التي تتطلب استخدام أدوات ADB لنقل الملفات يدوياً.

توسيع نطاق الميزات الصحية في أوروبا

على صعيد الميزات الوظيفية، وسعت جوجل نطاق كشف حالات الطوارئ التنفسية ليغطي قارة أوروبا. يشمل هذا التوسع كلاً من ساعتي Pixel Watch 4 وPixel Watch 5، مما يعزز خيارات السلامة للمستخدمين في المنطقة الأوروبية.

يؤكد هذا التتابع في التحديثات تركيز الشركة على تحسين التجربة البرمجية للأجهزة الحالية. يبقى الاعتماد على التحديث اليدوي عبر المتجر هو الخطوة الأساسية لضمان حصول الساعة على أحدث الواجهات والميزات المتاحة.