جدول زمني محدد لبدء المهام الجديدة

وقع المدرب شون إدواردز عقداً رسمياً مع اتحاد الرغبي الأرجنتيني لتولي منصب مدرب خط الدفاع. يمتد الاتفاق ليشمل الفترة الممتدة حتى ما بعد انتهاء كأس العالم للرغبي المقرر إقامته في أستراليا عام 2027.

سيباشر إدواردز مهامه الرسمية مع منتخب «بوماس» في شهر نوفمبر المقبل. تتضمن جدول أعماله المباشر المشاركة في الاختبارات الدولية المقررة ضمن بطولة الأمم في أوروبا خلال العام الحالي.

يأتي هذا التعيين بعد انتهاء تعاونه الحالي مع فريق «ريد روزز» الإنجليزي للسيدات. من المقرر أن يختتم عمله مع الفريق الإنجليزي عقب خوض سلسلة منافسات WXV العالمية التي تنتهي في 30 أكتوبر.

إنهاء التكهنات بالانضمام للمنتخب الإنجليزي

أزال التوقيع النهائي أي احتمالات كانت قائمة لانضمام إدواردز إلى الطاقم الفني لمنتخب إنجلترا للرجال. كان المدرب البالغ من العمر 59 عاماً موضع اهتمام واسع قبل حسم وجهته النهائية نحو بوينس آيرس.

عبر إدواردز عن سعادته البالغة بالانضمام إلى الكادر الفني الأرجنتيني في نهاية الشهر الجاري. وأشاد بمستوى المهارة والجودة العالية التي يتمتع بها اللاعبون الأرجنتينيون حالياً.

خبرة واسعة وإنجازات قارية سابقة

يمثل هذا المنصب المحطة الخامسة في مسيرة إدواردز التدريبية التي تمتد على مدار 25 عاماً. سبق له العمل مع فرق واسپس وويلز وفرنسا بالإضافة إلى تجربته الحالية مع السيدات الإنجليز.

تولى إدواردز مسؤولية دفاع المنتخب الفرنسي منذ عام 2020 وحتى فصله المفاجئ في مارس الماضي. ساهم خلال تلك الفترة في تحقيق ألقاب بطولة الأمم الستة أعوام 2022 و2025 و2026، بما في ذلك لقب الجراند سلام في نسخة 2022.

عمل سابقاً ضمن طاقم ويلز الفني بين عامي 2008 و2019، حيث حقق ألقاب الأمم الستة في سنوات 2008 و2012 و2013 و2019. كما درب دفاع فريق الأسود البريطانيين والأيرلنديين خلال جولة جنوب أفريقيا عام 2009.

تكامل الخبرات داخل الكادر الفني الأرجنتيني

أكد المدير الفني فيليبي كونتيبومي وصول مدربين يمتلكون خبرات دولية هائلة لتعزيز جاهزية الفريق. وأشار إلى الأهمية القصوى للاستعداد المبكر والمنظم لكأس العالم القادم.

شهد الكادر الفني عودة ماريو ليديسما لتدريب مهاجمي المنتخب، بعد أن سبق له تدريب الأرجنتين كمدرب رئيس بين 2018 و2022. وأعرب ليديسما عن امتنانه لهذه الفرصة الجديدة للعمل مجدداً مع لوس بوماس.

كان الاتحاد الفرنسي قد أعلن في يونيو عبر فابيان غالثي رغبته في تجديد الطاقم الخلفي للفريق الوطني. ويعد إدواردز قائداً سابقاً للمنتخب البريطاني في دوري الرغبي قبل انتقاله للتدريب الاحترافي.