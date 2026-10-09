تشكيلة الأجهزة ووظيفة التحكم بالقرب

كشف مصدر يُعرف باسم "pdfu" تفاصيل تقنية حول ملحقات منزلية ذكية تطورها شركة أبل بالتعاون مع إل جي، وذلك في منشورات نُشرت خلال الثامن والتاسع من أكتوبر 2026. تزامن هذا الكشف مع اقتراب موعد حدث "Welcome home" الذي حددته أبل ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر.

تضم التشكيلة الجديدة من إل جي منظم حرارة، ومستشعر درجة حرارة، وقفل باب، بالإضافة إلى جرس فيديو سلكي وكاميرات أمنية. تعتمد هذه الأجهزة على ميزة "التحكم بالقرب" التي تعرض اختصاراً عند تقريب الآيفون من الملحق أو النقر عليه.

تظهر الجزيرة الديناميكية خيار "فتح عناصر التحكم" للأجهزة مثل منظمات الحرارة، بينما تعرض الكاميرات وأجراس الباب عارضاً للكاميرا عند التفاعل. تعمل هذه الميزة أيضاً على الآيباد والآيفون غير المزودين بالجزيرة الديناميكية عبر إشعار يبقى مرئياً لمدة 30 ثانية.

آليات الاقتران وتقنيات الاتصال

تستخدم الملحقات معرفاً مخزناً على علامة NFC وبث بلوتوث منخفض الطاقة للتعرف على الجهاز. ينقل الآيفون هوية الاقتران وبيانات الاعتماد الشبكية إلى العنصر الآمن في الملحق عبر تقنية NFC، مما يسمح للجهاز بالاتصال بشبكة واي فاي أو ثريد عند تلقيه الطاقة لإكمال إعداد Matter.

تسمح ميزة ثانية ببدء الاقتران بينما يكون الملحق غير مزود بالطاقة، وهي طريقة حصرية لنظام HomeKit وفقاً لكود iOS 27. يستبدل برنامج إل جي الثابت تطبيق Matter NFC بتطبيق HomeKit في العنصر الآمن NXP SE051H، مع بقاء الاقتران التقليدي متاحاً بمجرد تشغيل الأجهزة.

تطور الكود البرمجي والإعدادات الحالية

ظهرت الميزة في الكود البرمجي منذ نظام iOS 27.0، وقد تم الإبلاغ عنها أولاً بواسطة آرون بيريس وماك رومرز. يتطلب الإصدار iOS 27.2 حالياً من المستخدمين فتح العناصر عبر موجه بدلاً من الفتح التلقائي، بعد أن تغيرت الإعدادات خلال مراحل التطوير.

ينتج النقر على الجهاز لأول مرة تغذية راجعة في الجزيرة الديناميكية عند بدء الإعداد. يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل عناصر التحكم القريبة عبر إعدادات تطبيق المنزل بعد الانتهاء من الإعداد الأولي للأجهزة.

توقعات الحدث وإطلاق المنتجات

لا تزال ميزة التحكم بالقرب قيد المراجعة عبر إصدارات بيتا، وقد يتغير سلوكها قبل الإطلاق النهائي. يُتوقع أن تعلن أبل عن محور منزلي جديد، وآبل تي في 4K محدث، وهومبود ميني مجدّد خلال الحدث المقرر.

قد تقدم أبل معاينة لملحقات إل جي، رغم أن إطلاقها الفعلي قد يتأخر عدة أشهر. تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشركة لعرض تحديثاتها المنزلية أمام الجمهور والمطورين.