تأكيد المدرب لجاهزية اللاعب بعد فترة غياب

قد يشارك الظهير الإيطالي ماركو باليسترا لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نادي تشيلسي. تأتي هذه المشاركة المحتملة في المباراة المقررة ضد نادي بورنموث، والمزمع إقامتها بعد ظهر يوم السبت.

أكد مدرب الفريق تشابي ألونسو خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة أن اللاعب خاض التدريبات اللازمة. وأشار ألونسو إلى أن باليسترا تدرب بشكل جيد وأصبح جاهزاً تماماً للمشاركة في اللقاء المقبل.

سُئل المدرب أيضاً عن التحديثات الطبية الخاصة بكول بالمر وريس جيمس وجواو بيدرو. وذكر ألونسو أن جميع هؤلاء اللاعبين تمكنوا من المشاركة في التدريبات بدرجات متفاوتة من الشدة والجاهزية.

مسار الانتقال والإصابات التي عطلت الانطلاق

انتقل باليسترا، البالغ من العمر 21 عاماً، من نادي أتالانتا إلى تشيلسي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لصفقة الانتقال 60 مليون يورو، شاملة المكافآت المرتبطة بالأداء والمستقبل.

منعت إصابة غير محددة اللاعب الدولي من الظهور تنافسياً منذ انضمامه الرسمي للفريق اللندني. كما تعرض لنكسة تدريبية أخرى قبل بداية موسم 2026-27 للدوري الممتاز، مما أدى إلى غيابه عن أول خمس مباريات للفريق في المسابقة.

سجل تشيلسي خلال تلك الفترة مباراتين فوزاً وتعادلاً واحداً وهزيمتين. ولم يتم استدعاء اللاعب لتمثيل منتخب إيطاليا الوطني في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان قد انضم للمنتخب قرب نهاية موسم 2025-26.

المنافسة على المركز والخلفية الكروية

كان باليسترا يلعب كظهير أيسر سابقاً لأندية أتالانتا وكالياري قبل انتقاله الحالي. وقد شارك بانتظام مع تشيلسي خلال مباريات مرحلة ما قبل الموسم، مما أظهر قدراته الفنية للطاقم الفني.

يواجه اللاعب الآن منافسة قوية upon عودته إلى التشكيلة الأساسية، وذلك بعد التألق اللافت الذي قدمه مايكل كايودي في مركزه. يسعى ألونسو الآن لتقييم الخيارات المتاحة لديه لتعزيز دفاع الفريق في المرحلة الحالية من الموسم.