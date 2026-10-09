نقل تقنية التوليد من الإصدار الأحدث

أصبحت ميزة توليد وجوه الساعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة الآن لمستخدمي ساعة Pixel Watch 4، في خطوة توسع نطاق الوصول إلى هذه التقنية التي كانت حصرية سابقاً. يشير رقم الإصدار 4.2.12.989940186 إلى التحديث الجديد الذي بدأ بالظهور على أجهزة المستخدمين مؤخراً.

كانت هذه الميزة قد ظهرت لأول مرة مع إطلاق ساعة Pixel Watch 5 في العام الماضي، حيث دمجت الشركة تقنيات متقدمة في الجيل الخامس من ساعاتها الذكية.

رغم ذلك، لم تروّج الشركة بشكل مكثف لهذه الخاصية عند الكشف عن الساعة آنذاك، مما جعل وصولها الآن إلى الجيل الرابع مفاجأة للعديد من المتابعين.

يأتي هذا النقل للميزة كجزء من استراتيجية أوسع تركز عليها الشركة لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف منتجاتها القابلة للارتداء.

آلية العمل وتقنية Gemini Intelligence

تعتمد أداة التوليد الجديدة على تقنية Gemini Intelligence، التي تقوم بإنشاء التصاميم بناءً على الأوامر النصية والوصف الدقيق الذي يقدمه المستخدم للمظهر المطلوب.

تختلف هذه الطريقة عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على اختيار قوالب جاهزة مسبقاً، إذ تمنح المستخدم حرية أكبر في تحديد تفاصيل التصميم.

يمكن الوصول إلى هذه الأداة بسهولة عبر تطبيق Pixel Watch الرسمي أثناء عملية إنشاء مظهر جديد للساعة، مما يدمج التجربة بسلاسة ضمن النظام البيئي للشركة.

وجوه ساعة جديدة وتصميم ستيفن كاري

يشمل التحديث الحالي إضافة وجوه الساعة الأساسية الخاصة بساعة Pixel Watch 5، مما يمنح مالكي الإصدار السابق تصميماً أحدث وأكثر تنوعاً.

من بين الوجوه المضافة نجد كلاسيكيات مثل Weave و Modular و Reveal و Chronograph، والتي توفر خيارات متعددة لعرض المعلومات بأساليب مختلفة.

برز أيضاً إضافة وجه ساعة متخصص يحمل توقيع لاعب كرة السلة الشهير ستيفن كاري، ليضيف طابعاً رياضياً مميزاً لمحبي الرياضة والنجوم العالميين.

تخصيص يومي وتفاعل المستخدمين

تسهل أداة التوليد إنشاء وجوه ساعة مخصصة تناسب كل يوم من أيام الأسبوع، مما يسمح بتغيير النمط البصري وفقاً للمزاج أو النشاط اليومي.

أشار مستخدمون على منصة Reddit إلى بدء وصول التحديث لأجهزتهم خلال الأيام الماضية، مؤكدين ظهور الخيارات الجديدة ضمن إعدادات الساعة.

ما يزال التحديث قيد النشر النشط تدريجياً، وقد يستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى جميع الأجهزة حول العالم بسبب طبيعة عمليات النشر التدريجي التي تعتمدها الشركة.